Skal vi danse»-Grunde om vond ungdomstid: – Selvtilliten fikk en knekk

Grunde Myhrer (21) ble mobbet gjennom hele ungdommen, men betrodde seg ikke til noen.

Oslo-mannen har fremstått som sterk og selvsikker både gjennom «Paradise Hotel» (TV3) i vår og nå i «Skal vi danse» (TV 2). Men det har kostet å komme dit han er.

Frem til nå har ikke Grunde snakket med særlig mange om det han gjennomgikk i tenårene. Mobbingen har vært en godt bevart hemmelighet. Heller ikke familien visste hva sønnen gjennomgikk da han startet i åttende klasse på ny skole.

Temaet i «Skal vi danse» i kveld er «vendepunkt», og Grunde er nå klar for å snakke.

– Jeg fikk høre fra noen gutter allerede første uken på ungdomsskolen at jeg «ikke måtte komme her og komme her», for da ville de banke meg. De neste årene måtte jeg leve med stygge kommentarer om hvordan jeg snakket, kledde meg, om hårsveisen og generelt om hvordan jeg var, forteller en åpenhjertig Grunde til VG.

Han fikk også ofte slengt «jævla homse» etter seg. Selv om mobbingen fortsatte gjennom hele ungdomsskolen, sier Grunde at det meste foregikk «skjult», slik at skolen og andre ikke fikk det med seg.

– Først siste halvår i 10. klasse, bedret situasjonen seg. Da konfronterte skolen enkelte av elevene, fordi de merket at jeg var litt utenfor.

DANSEPAR: Grunde Myhrer (21) og danseinstruktør Ewa Trela (38). Foto: CICILIE S. ANDERSEN , vg

Nettopp det at mobbingen var såpass usynlig, gjorde det vanskelig for Grunde å betro seg til noen. I stedet valgte han å stå i det alene.

– Mamma og pappa visste ingenting. Vi har ikke snakket mye om det etterpå heller. Det er ikke noe de kunne gjort annerledes. Mamma og pappa har støttet meg hundre prosent alltid, men jeg tenkte at dette var min kamp.

«Skal vi danse»-deltageren sier at han virkelig har måttet jobbe med seg selv. I ettertid mener han at det som skjedde, har gjort ham sterkere.

– Men selvtilliten fikk en knekk. Å bygge den opp igjen, har vært en utfordring. Jeg har måttet si til meg selv igjen og igjen at jeg er bra nok. I dag har jeg tro på meg selv. Hadde jeg ikke prestert så bra i idrett og gjort det såpass bra på skolen, ville det nok vært tyngre. Det hjelper å ha områder man kan hevde seg på.

FORNØYD: Grunde Myhrer på toppen av VG-huset. Foto: TORE KRISTIANSEN , VG

Grunde flyttet hjemmefra som 16-åring for å gå på toppidrettsgymnas, hvor han satset på svømming.

– Jeg ble indirekte mobbet der også. Jeg har fått vite etterpå at mange snakket om meg bak min rygg, og det hadde jeg en følelse av også. I dag tenker jeg at jeg har kommet lenger enn mange av mobberne – uten at jeg mener å være «cocky» ved å si det.

– Føler du at du ved å bli TV-kjendis har fått en slags revansj?

– Nei, det er en følelse jeg ikke kjenner på. Hevn er ikke et mål. Jeg gjør bare det jeg har lyst til, smiler Grunde.

TV-seerne har sett 21-åringen gråte på TV-før – når han har snakket om hvor mye det betyr å få vise hva han kan i «Skal vi danse». I kveld blir det flere tårer når han i et videoopptak snakker om den tunge tiden.

– Jeg synes egentlig det er fint å vise hvem man er. Voksne menn gråter også, og jeg er et følelsesmenneske. Det er ikke noe problem for meg å vise at jeg gråter.

Grunde vet ikke hvorfor han ble et mobbeoffer.

– Førsteinntrykket av meg kan kanskje være litt voldsomt. Jeg er en kompleks person som må vokse litt på folk. I tillegg tør jeg alltid å si det jeg mener. Jeg vet jeg tar mye plass.

Videregående ble et vendepunkt for Grunde. Selv om han gikk på en fysisk smell med overtrening og kyssesyke, og senere byttet til en annen videregående, klarte han å bygge seg selv opp psykisk.

– Jeg fikk blant annet en markedsføringslærer som forsto meg. Men det var en lang og krevende prosess. Akkurat hvordan jeg klarte det, er vanskelig å forklare. Men jeg bestemte meg for alltid å være positiv til tross for motgang. I dag har jeg det fint med mange bra mennesker rundt meg.

REALITY: Grunde i «Paradise Hotel» i vår. Foto: TV3

Risikoprosjekt

Grunde sier at han tok en kalkulert risiko ved å være med i omstridte «Paradise Hotel». En venninne hadde meldt ham på. På forhånd skrev han en liste over fordeler og ulemper.

– Listen var på to A4-sider med tips til meg selv. Jeg tok den med inn på hotellet for stadig å kunne minne meg selv på hvem jeg var, og hva jeg står for.

Inne på skandalehotellet styrte Grunde unna baktalelser.

– Det var naturlig, basert på mine egne opplevelser og den oppdragelsen jeg har fått. Jeg takker mamma og pappa for verdiene mine.

Han skilte seg også ut som avholdsmann der inne – selv om det var kun TV-seerne og ikke de andre deltagerne som visste at han ikke hadde alkohol i glasset. Det å styre unna alkohol, var et bevisst valg Grunde tok da han startet aktivt med idrett.

– Jeg hadde aldri lest noe bra om alkohol, og jeg visste det var usunt for kroppen. For meg er det uproblematisk å feste uten alkohol.

TV-FRELST: Grunde Myhrer vil gjerne være mer på skjermen. Foto: TORE KRISTIANSEN , VG

Elsker TV

Den nye kjendistilværelsen til tross – Grunde hevder at han kun er seg selv.

– Jeg synes fortsatt det er rart når jeg er ute og bestiller mat, og betjeningen ønsker meg lykke til på lørdag. Sånt kommer jeg aldri til å venne meg til, sier Grunde – som har måttet ta litt pause i paramedic-studiene for all TV-deltagelsen. Men eksamen skal han ta etter nyttår.

– Planen er å fullføre en bachelor i paramedic og med det bli faglært ambulansepersonell. Men får jeg flere TV-tilbud, er jeg interessert. Jeg elsker TV og kunne gjerne tenke meg å være programleder også.

I sommer ble det kjent at Grunde har fått seg kjæreste, men han vil ikke utbrodere romansen i offentligheten.

– Men jeg kan si at det betyr mye for meg å ha henne som støtte. Det betyr alt. Kort og godt, sier han og smiler hemmelighetsfullt.

