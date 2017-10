«Skal vi danse»-dommer: – Litt for sidrumpa

NYDALEN (VG) Nå danses det for harde livet for å sikre seg en plass videre i konkurransen. Først ute på parketten var Trude Drevland (70).

Konkurransen tilspisser seg og åtte par kjemper om å få være med videre.

I kveld er temaet for dansen «vendepunkt», noe som er et følsomt tema for mange av deltagerne. Grunde Myhre (21) har i den anledning for første gang snakket åpent om mobbingen han ble utsatt for gjennom alle tenårene.

En som bokstavelig talt stiller med handicap før kveldens konkurranse, er Ida Gran-Jansen (29), som denne uken brakk enda et ribbein. Det vil si at hun må danse med tre ribbeinsbrudd.

Rekkefølge og dommernes respons

Trude Drevland (70) og Bjørn Holte (36) med jive til tonene fra Wenche Myhres «La Meg Være Ung»:

Drevlands dans var basert på gode minner fra sykepleiestudiene. De siste årene har heller vært i tyngste laget, forklarte hun.

– Dere satte stemningen med et humorstisk innslag, sa Trude Dehli Cleve, som likevel ikke var altfor imponert over Drevland – konkurransens eldste deltager gjennom tidene:

– Litt for tung og sidrumpa, la hun til.

– Du kliner til og står på. Knallbra, lød tilbakemeldingen fra Egor Filipenko.

– Litt mer la meg være tung enn la meg være ung, sa Merete Lingjærde.

– Deilig å se at du kan se ut som 25 selv om du er 70, sa Tore Petterson.

Samlet dommerpoengsum ble 20 poeng.

GA JERNET: Trude Drevland og Bjørn Holte på parketten. Foto: TROND SOLBERG , VG

Cengiz Al (20) og Mai Benedikte Mentzoni (25) med samba til The Weeknds «I Feel It Coming»:

Cengiz Al forklarte at «SKAM» ble hans store vendepunkt, men nå vil han vise hvem han selv er, ikke rollefiguren i den populære TV-serien.

– Er det noe du ikke kan, heller? Helvete, dette var bra, sa en begeistret Filipenko.

– Du leverer uke etter uke, men du fyller rommet og drives av musikk, selv om det er noen tekniske ting som ikke er riktig, sa Lingjærde.

– Du er bare musikk og gøy og deilig å se på, mente Petterson.

– Du blir litt stiv. Det startet supert, men holdt ikke helt til mål.

Samlet dommerpoengsum: 35

PÅ PARKETTEN: Cengiz Al og Mai Benedikte Mentzoni Foto: TROND SOLBERG , VG

Jorun Stiansen (33) og Fredic Brunberg (31) med paso doble til «Katy Perrys «Rise:

For Stiansen betød vendepunktet «Idol» i 2005. Da hun vant konkurransen, men ikke taklet presset etter suksessen. I et videoopptak før dansen forklarte Stiansen gråtkvalt at hun følte at hun skuffet seg selv, og at hun har så sykt lyst til «å komme tilbake».

– Det er mye krutt i den lille tønna der. Alltid presis, mente Lingjærde.

– Du har et eller annet som treffer meg veldig, var responsen fra Petterson.

– Du er tydelig, klar og har fint volum under armene. Du skal bare fortsette å ha viljen og glede du har nå, sa Dehli Cleve.

– Du har så mye kraft og trygghet, sa Filipenko.

Samlet dommerpoengsum: 37

DANSEPAR: Jorun Stiansen og Fredic Brunberg. Foto: TROND SOLBERG , VG

Erik Follestad Johansen (28) og Lillian Aasebø (24) med jive til Jerry lee Lewis' «Great Balls Of Fire»:

Follestad Johansen fortalte om vendepunktet som kom, og hvor tøft det var da han la opp som ishockeyspiller – at han kjente på følelsen at ingen hadde bruk for ham.

– Store tøffe Erik er ikke så tøff likevel, forklarte dansehåpet før han skulle i ilden.

– For meg ble dansen litt ujevn dessverre, selv om det du gjør er fint, sa Petterson.

– Du viste at du klarer å stå på egne ben. Du er kjapp og fin i beina, men mangler at du tar med deg hele kroppen, sa Dehli Cleve.

– Masse bra dans, og fy fader, du klinka til mot slutten! skrøt Filipenko.

– Jeg synes du har en renhet og en styrke, sa Lingjærde,

Samlet dommerpoengsum: 32

PÅ PARKETTEN: Erik Follestad Johansen og Lillian Aasebø. Foto: TROND SOLBERG , VG

Ida Gran-Jansen (29) og Don Benjamin Jayakoddy (22) med rumba til Rihannas «Diamonds»:

Gran-Jansen fortalte om hvordan det forandret livet hennes da hun vant «Hele Norge baker» i 2013 og siden fikk sitt eget bakeprogram på TV.

Ida danser også med tre ribbeinsbrudd. og innrømmet et det er «ganske vondt».

– Du var litt anspent, men jeg savnet at du pustet ut, mente Dehli Cleve.

– Det er så mye musikk rundt deg. Begynn å ha troen på deg selv, sa Filipenko.

– Ida, the show must go on. Det var noe småtteri her, men du leverte bra, lød det fra Lingjærde.

– Herregud, for en danser du har blitt, Ida! Det er helt rått! sa Petterson.

Samlet dommerpoengsum: 35



BRUKNE RIBBEIN: Ida Gran-Jansen og Don Benjamin Jayakoddy. Foto: TROND SOLBERG , VG

Grunde Myhrer (21) og Ewa Trela (38) med rumba til Ginuwines «Pony»:

Helene Olafsen (27) og Jørgen Nilsen (27) med samba til King Africas «La Bomba»:

Marna Haugen (36) og Glenn Jørgen Sandaker (32) med slowfox til Demi Lovatos «Let It Go»: