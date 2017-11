«Skal vi danse»-Cengiz tok med kjæresten på parketten: – Jeg elsker henne

NYDALEN (VG) Nå gjelder det – dansefinalistene skal svinge seg om kapp en aller siste gang.

Etter 11 intense uker skal vinneren av «Skal vi danse» kåres.

«Skam»-skuespiller Cengiz Al (20) og dansepartner Mai Benedikte Mentzoni (25) skal bryne seg mot tidligere snøbrettkjører Helene Olafsen (27) og hennes instruktør Jørgen Nilsen (27).

Psst - vi sender live etter sending, følg med på VGTV.no!

Finalistene rekker ikke å slå av en prat med VG før de må inn på parketten, men det er to tydelig spente dansere som skal kjempe om seier.

Danset med kjæresten

På parketten har Cengiz med seg kjæresten Maiken Blom Snersrud (19), som også er danser, når han får frie tøyler i den andre finaledansen. De to møttes faktisk også gjennom dansen.

– Jeg elsker dans, og jeg elsker henne, sier Cengiz på spørsmål fra programleder Anders Hoff om hvordan han har valgt å ha henne med i finalen.

Også dansekameratene fikk bli med Cengiz i finalen.

– Fy fader. Det var dritdeilig. Tusen hjertelig takk for at dere har stemt oss så langt, sa han etter dansen.

Dommer-veteran Trine Dehli Cleve var imidlertid ikke helt overbevist over showdansen.

– Det var ikke helt i min gate, sier hun til buing fra salen.

Helene Olafsen valgte å kun ha med seg Jørgen Nilsen på parketten, hvor seerne ble vitne til en rekke spektakulære løft. Blant annet ble Nilsen løftet av Olafsen. Dansen skulle symbolisere og være en hyllest av vennskapet de to har bygget opp gjennom høsten.

– Du er like uredd her som du sikkert er på vei ned skibakken, skrøt dommer Merete Lingjærde til duoen etter dansen.

RIVALER: Cengiz Al og Helene Olafsen forrige lørdag, da det ble klart at de hadde sikret seg finaleplass. Foto: TV 2

– Lagt lista høyt



Siden «Skal vi danse» hadde premiere første gang i 2006, har syv menn og fem kvinner vunnet (seks kvinner hvis man regner med superfinalen i 2008).

Helene skrev på Instagram i går at hun de siste tre-fire månedene har jeg gjort alt hun kan for å lære seg å danse:

«Nå er jeg utrolig nok i finalen sammen med denne tålmodige sjelen! Og ja, vi har lagt lista høyt for å prøve og ta med den pokalen hjem», skriver hun under et bilde av seg selv og Jørgen.

Cengiz, som ifølge TV2.no er bettingfavoritt, postet i går et sort-hvitt portrett av seg selv med underteksten « Don’t stop. Do it».

Cengiz: – Jeg danser for henne jeg elsker

Rivalene har en tydelig god tone seg imellom. I går postet de to et videoklipp av seg selv i solfylte Oslo, klare for å lade opp med softis:

Andre TV-finale i år

Også da de møtte VG tidligere i uken var det kun vennskap å spore:

– Cengiz har vært helt super. Han er en veldig tenkende og varm person som er enkel å være rundt, fortalte Helene.

– Jeg er jo yngst, så Ida (Gran-Jansen journ.amn.) og Helene har blitt som storesøstre for meg. Jeg ble helt satt ut da jeg møtte dem og tenkte bare «wow, de damene er fete, ass», sa Cengiz til latter fra Helene.

Spente før oppgjøret: – Føler at jeg ikke har noe å tape

Det er andre gang Helene kjemper i en spennende TV-finale i år. Første gang var i mars i år, vel å merke ikke på direkten, i «Mesternes mester» på NRK. Da måtte hun se seg slått av Anders Jacobsen (32).

Forrige uke: Skuffet Grunde røk ut

Også alle de andre hjemsendte deltagerne skal være med på finalen for å skinne på parketten en siste gang.