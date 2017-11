Helene Olafsen vant «Skal vi danse»

NYDALEN (VG) Svingte seg helt til topps – og ble både glad og trist.

«Skam»-skuespiller Cengiz Al (20) og dansepartner Mai Benedikte Mentzoni (25) slåss lørdag kveld på parketten mot tidligere snøbrettkjører Helene Olafsen (27) – fast deltaker i VGTV-programmet «Spårtsklubben» – og hennes instruktør Jørgen Nilsen (27).

Gjennom 12 uker har de kjempet seg frem til finalen.

– Jeg klarer ikke å forstå det, men jeg føler på en måte at jeg har fortjent det også, jublet Olafsen da seieren var et faktum.

– Jeg er så glad, men jeg er også trist for at det er over, forteller hun.

– Vi har vært så tilstede, vi har nytt det fra dag én, forklarer hun på spørsmål om vinnerformelen hun og makkeren har benyttet seg av.

Rekord



De fikk tre sjanser hver til å vise hvorfor de fortjente seieren, og da seerpoengene var talt opp var det Olafsen som kunne slippe jubelen løs – etter det TV2 meldte var rekordantall stemmer.

«Skal vi danse»-finalen: Slik gikk det

I forkant av finalen var det Cengiz Al som hadde sanket inn flest dommerpoeng: 513, mot Helene Olafsens 489.

– Jeg er litt førsteplass jeg også da. Jeg har nådd målet mitt, sier han, og takker dommerne for tilbakemeldingene og fansen for stemmene.

– Ikke vær lei dere, sier Al til sistnevnte gruppe.