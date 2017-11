Grunde viste frem kjæresten for første gang i «Skal vi danse»

Grunde Myhrer har vært hemmelighetsfull om sin nye kjæreste i hele høst, men i kveld dukket Vilde Bjørnsen opp under semifinalen av «Skal vi danse».

Lørdag kveld er det duket for semifinale i «Skal vi danse», og de tre gjenværende deltagerne brynet seg på to danser hver.

Cengiz Al, Grunde Myhre og Helene Olafsen kjempet om de to finaleplassene.

Grunde med kjæresten på skjermen

– Litt mer dans og litt mindre kropp, sa Grunde i klippet før han valgte å danse rumba for andre gang i konkurransen. Han kastet nemlig Likevel dro Grunde av glitterdrakten til sin dansepartner Ewa Trela.

– Teknisk syns jeg ikke du leverer helt bra, men du er en veldig god partner og du fyller musikken, sa Dehli Cleve. Tilsammen i konkurransen fikk han 73 poeng.

Etter dansen dukket også kjæresten Vilde Bjørnsen opp for første gang. Hun måtte svare på spørsmål fra programlederen.

– Er du fornøyd med Grunde?

– Veldig fornøyd. Det er så gøy å se han på gulvet, og de er skikkelig flinke, sa en stolt kjæreste Vilde Bjørnsen.

Ekstemt høyt nivå

Dommer Trine Dehli Cleve mener at årets semifinale har ekstremt høyt nivå, og at spesielt de siste fem deltagerne i konkurransen har vært svært jevne.

Grunde Myhrer og Ewa Trela åpnet kvelden med sin wienervals til «In the arms of the angel», og dommer Dehli Cleve sier at han la listen høyt fra start.

Grunde danset rumba i for andre gang i Skal vi danse, før han gikk opp og hilste på kjæresten. Foto: Thomas Reisæter/ Tv2

– I dag må vi være pirkete, sa hun og mente at han burde vært jevnere i sin vals.

Nydelig gjennomført, slo dommer Merete Lingjærde fast.

Til sammen fikk Grunde 32 poeng for sin klassiske wienervals.

Cengiz med robotwienervals

Cengiz Al og Mai Mentzoni fremførte en robotinspirert wienervals iført et spektakulært kostyme. Kreativiteten falt i smak hos dommerne.

Cangiz Al i kostyme Foto: Thomas Reisæter/ Tv2

– Denne føyer seg inn i rekken av kreative wienervalser, sa Trine Dehli Cleve, som ga Cengiz skryt for kroppsbeherskelse og å ta sjanser.

– Jeg ble rørt og det var en fin historie, sa Tore Petterson, som smekket til med ti poeng til Cengiz. Til sammen fikk han 36 poeng fra dommerne.

Olafsen tok ledelsen etter første runde



Helene Olafsen og Jørgen Nilsen gjennomførte en luftig vals med mange løft.

Trine Dehli Cleve synes det var nydelig at hele dansen var en ordentlig engelsk vals. Også Egor Filipenko var strålende fornøyd i sine tilbakemeldinger.

Poengene 10, 10, 9 og 9 ga Olafsen ledelsen med 38 poeng etter at alle parene hadde danset første dans.

Cengiz og Mais andre dans var paso doble, og selv om Merete Lingjærde skulle ønske koreografien var mindre inspirert av hip hop var dommerne fornøyde.

Cengiz fikk hilsen fra familien i Tyrkia og tok til tårene på TV.

Cengiz og Mai fikk 36 for sin andre dans