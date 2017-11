Går hardt for seg på parketten i kveld: – Jeg gruer meg til smerten

Jorun Stiansen og dansepartner Fredric Brunberg skal spille et kranglende ektepar fra 50-tallet i kvartfinalen.

Kun fire deltagere er igjen i «Skal vi danse» – Jorun Stiansen (33), Grunde Myhrer (21), Cengiz Al (20) og Helene Olafsen (27).

Stiansen og Brunberg kom seirende ut av danseduell forrige uke, da seerne bestemte seg for at Ida Gran-Jansen skulle ut av konkurransen. og denne lørdagen smeller det til – bokstavelig talt. Brunberg har bygget dagens koreografi på historien om et ektepar fra 50-tallet som krangler høylytt over middagsbordet.

– Det går høyt for seg, jeg mister besinnelsen og «slapper» han rett og slett, forteller Stiansen til VG.

Heldigvis er det bare god stemning mellom Stiansen og Brunberg utenfor parketten.

Jorun Stiansen: Har aldri møtt sine fem biologiske søsken

– Må slå litt hardt

Hun forteller at hun gleder seg til dansen, og at hun trives godt med skuespill. Brunberg er også skuespiller ved siden av dansingen, og Stiansen forteller at det faller seg veldig naturlig med rollespill sammen med han. Gjennom øvingene har slaget gått ganske løst for seg, men under sendingen kommer det nok til å smelle litt.

– Jeg må jo slå litt hardt for at det skal se ekte ut, forteller den tidligere «Idol»-vinneren.

Brunberg forteller at han gleder seg til slaget, selv om han understreker at Stiansen er både sterk og veltrent.

– Vi får se om hun knocker meg ut! Nei da, det kommer til å gå bra. Jeg kommer nok til å få et lite merke i ansiktet, men det hører til historien. Det blir nok litt sjokk, det er første dagen direkte at jeg får en ordentlig smell, sier han.

– Jeg gruer meg til smerten, men gleder meg til resultatet, forteller danseren.

Stiansen forteller at partneren annonserte slaget ved å si at hun skulle få ut alt sinnet i dansen. Hun forteller imidlertid at selv om hun har blitt frustrert over mye gjentagelser og terping, så har hun ikke behov for å slå til dansepartneren.

– Nei da, jeg har ikke det. Jeg har vært veldig glad for alt han lærer meg.

Marna røk for to uker siden: – Jeg er veldig stolt

Danser om indre kamp

Denne uken tar også dommerne en større del i programmet, nemlig ved å selv innta parketten med egen koreografi og låtvalg. Det er Tore Pettersen som skal svinge seg med Stiansen og Brunberg. Ifølge TV 2 skal dansen handle om en indre kamp, som for Petterson representerer det å stå fram som homofil.

– Jeg synes det er veldig sterkt det Tore skal formidle, å utforske den delen av seg selv som vi alle er redd for og ikke vil plukke så mye i igjen, forteller Stiansen.

Jorun Stiansen om comebacket: – Håper jeg aldri blir voksen

Hun forteller at hun kan relatere seg til dansen på grunn av steget bort fra rampelyset etter at hun vant «Idol» i 2005, og perioden fram til hun inntok parketten i høst.

– Det er klart det var skummelt. Så tok jeg endelig det valget, som er det mest fantastiske og riktigste jeg har gjort, forteller Stiansen.