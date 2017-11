Seth Meyers (43) annonserte familieforøkelse på TV

Talkshow-verten hadde med foreldrene og broren på «Late Night With Seth Meyers» da han avslørte at kona Alexi Ashe (34) er gravid for andre gang.

Talkshow-verten, som var på norgesbesøk i 2015, blir nå pappa til to sønner. I torsdagens episode av «Late Night With Seth Meyers», har han med seg familien for å dele nyheten.

– Jeg vil benytte meg av muligheten nå, dere vet det åpenbart, kona og jeg skal få vår andre baby, sier han til applaus fra salen.

Meyers forteller også at de venter en sønn til, og mamma Hilary røper at Meyers gråt i telefonen da han fortalte henne at hun skulle bli bestemor igjen.

– Han sa «i over en måned har jeg måtte late som om jeg ikke bryr meg om hva slags kjønn det er, og jeg bryr meg, jeg vil ha en liten gutt».

Meyers annonserte på samme måte da de ventet sitt første barn, Ashe, som nå er ett år gammel.

Han forklarer at grunnen til at han ønsket seg enda en gutt var fordi han ville at Ashe skulle ha en bror slik han selv har.

Meyers foreldre, Larry og Hilary, vil gjerne at sønnen skal hete Albert, fordi de har hatt fem hunder med navnet. Det er ikke Meyers helt overbevist om, og tviler på at kona kommer til å gå med på navnevalget.

Meyers og Alexi, som er menneskerettighetsadvokat, giftet seg i 2013.

Meyers tok over den prestisjefylte jobben som «Late Night»-vert i 2014 etter Jimmy Fallon.