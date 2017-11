Så mange så Helene Olafsen vinne årets «Skal vi danse»

Da Helene Olafsen ble kåret til årets vinner av «Skal vi danse» lørdag kveld var det 835.000 som så på TV 2.

I snitt var det 704.000 som fikk med seg hele finalen av «Skal vi danse». Til sammenligning var det 692.000 som så fjorårets finale av «Skal vi danse» - og 693.000 i 2015 - mens rekordåret de siste fem sesongene er 2014 med hele 899.000 seere.

- Det ble en festkveld på «Skal vi danse» lørdag. I tillegg til et forrykende show og en nervepirrende finale ble det både stemmerekord og seerrekord og den mest sette finalen siden 2014. Totalt sett ble det en veldig sterk helg for TV 2 og «Farmen» satte igjen ny sesongrekord på søndag med 770.000 seere. Det samme gjorde «God kveld Norge» med årsbeste på 539.000 seere, sier Jarle Nakken som er programredaktør i TV 2 i en pressemelding.

– «Skal vi danse» ligger på et høyt nivå - og det er få programmer som rater så godt som dette. I et program dette er detakerne helt avgjørende - og når det gjelder denne sesongen er jeg svært imponert over hvem som har vært med i «Skal vi danse», sier TV-sjef i mediebyrået Mediacom, Marianne Massaiu til VG.

«Skam»-skuespiller Cengiz Al (20) og dansepartner Mai Benedikte Mentzoni (25) slåss lørdag kveld på parketten mot tidligere snøbrettkjører Helene Olafsen (27) – fast deltaker i VGTV-programmet «Spårtsklubben» – og hennes dansepartner Jørgen Nilsen (27).

Gjennom 12 uker har de kjempet seg frem til finalen.

– Jeg klarer ikke å forstå det, men jeg føler på en måte at jeg har fortjent det også, jublet Olafsen da seieren var et faktum.