«Ringenes herre» blir TV-serie

Streamingtjenesten Amazon kommer mandag med en gladnyhet til «Ringenes Herre»-fansen, og bekrefter TV-serie.

Tidligere denne måneden kom nyheten om at gigantsuksessen «Ringenes Herre» muligens skulle få nytt liv i TV-serieformat.

Mandag bekrefter den amerikanske streamingtjenesten Amazon at de har signert en avtale om å bringe fantasy-verdenen til live igjen i serieformat, melder flere medier, der iblant CNN.

Avtale om flere sesonger

Amazon skal samarbeide med etterkommere av J.R.R. Tolkien, HarpersCollins og New Line om å igjen ta publikum tilbake til det verdenskjente universet.

Streamingtjenesten opplyser at avtalen gjelder for flere sesonger – i tillegg til mulige «spin-off»-serier.

Ifølge nettstedet Deadline skal Amazon ha betalt nærmere 250 millioner amerikanske dollar for de globale rettighetene til serien.

TV-serien skal finne sted før «Ringens brorskap», bok nummer en i trilogien og den første boken som ble filmatisert tilbake i 2001.

– «Ringenes herre»- er et kulturfenomen som har fanget fantasien til generasjoner av fans gjennom litteratur og det store lerretet. Vi er beæret over å jobbe med Tolkienfondet, HarpersCollins og New Line på dette spennende samarbeidet for TV, og er begeistret for å ta «Ringenes Herre»-fansen på en ny, episk reise i «Middle Earth», sier Sharon Tal Yguado, sjef for serieavdelingen i Amazon Studios.

Uvisst hvem som får rollene

Filmatiseringen av trilogien fikk enorm suksess på starten av 2000-tallet og spilte inn den nette sum av 6 milliarder amerikanske dollar. Filmene kom på løpende bånd i 2001, 2002 og 2003, og er regissert av Peter Jackson.

De over to timer lange filmene har skuespillere som Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler, Orlando Bloom og Sean Astin på rollelisten.

Tolkiens barnebok fra universet, Hobbiten, er også filmatisert i nyere tid. Bokens rundt 300 sider ble til tre spillefilmer utgitt i 2012, 2013 og 2014, og finner sted 60 år før «Ringens brorskap».

Det er ennå uvisst hvem som vil få rollene i TV-versjonen av universet.

Håper prosjektet blir utført med respekt

Sean Astin, som spiller Samweise Gamgee i filmene, uttalte forrige uke til underholdningsnettstedet Entertainment Weekly at tanken på å se karakteren sin i serieformat var en spennende idé.

– Hvordan ville det være å se den neste Sam der? Jeg synes det er en spennende idé, men djevelen er i detaljene. Hvordan skulle de gjøre det?

Astin ytret også et ønske om at Amazon behandler TV-serien slik filmene ble behandlet, og at regissør Peter Jackson får muligheten til å komme med sine meninger.

«Ringenes herre»-trilogien, skrevet av J.R.R. Tolkien, ble utgitt mellom 1937 og 1949.