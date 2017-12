Tidenes fullklaff i «Jakten på kjærligheten»: Slik gikk det med parene

Kun én av de fire TV-bøndene er fortsatt singel. Alle de andre er stormforelsket og gifteklare.

Bonden Erik Grytnes (38) fra Andebu fant alt han drømte om i Horten-kvinnen Maria Bjørndal (35). Siden Bjørndal jobber som sykepleier i Oslo, har hun beholdt leiligheten sin der.

– Men hun er hos meg så mye hun kan. Vi håper å flytte sammen permament om ikke så lenge. Nå jobber vi begge i ulike turnuser i Oslo, men planen er å kunne pendle sammen etter hvert, sier TV-bonden, som på si jobber i rusomsorgen i Oslo kommune.

– Det har gått litt tid, så den største fjortisforelskelsen har lagt seg litt. Nå er vi i en ny, deilig fase, hvor vi har det fint med hverandre uten TV-kamera. Vi vil være sammen for resten av livet, sier han.

Fikk du med deg? Denne frieren trakk seg

HETT: Erik Grytnes og Maria Bjørndal. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Paret drømmer om bryllup og barn.

– Men hvis jeg har tenkt å fri, kan jeg nesten ikke si det i VG, ler Grytnes og sier at han ikke kan tenke seg noe bedre menneske å få barn med enn Maria.

Maria ler og sier at det å bli fridd til av Erik er en veldig stor drøm.

– Men nå blir det deilig å få en dag uten spørsmål om jeg har fått meg kjæreste. Og skjer det, kan jeg svare ærlig. Det føles uvirkelig å ha funnet en sjelevenn og kjæreste gjennom et TV-program.

SAMBOERE: Beatrice Fjell og Fredrik Fjeld. Foto: ESPEN SOLLI , TV 2

Husker du «Jakten»-Ruben? Har funnet kjærligheten

Bonden Beatrice Fjell (24) fra Lommedalen og frier Fredrik Fjeld (27) fra Skui har bodd sammen i hennes leide hjem helt siden innspillingen. Nå jakter de på et eget småbruk.

– Alt ser veldig lovende ut. Fredrik har sagt at han vil ha barn før han er 30, og det er bare tre år til. Så det blir nok barn når vi har funnet et nytt hjem. Men om det blir bryllup først, er ikke så viktig. Så langt har ingen fridd. Jeg er litt sånn at mannen bør fri, sier en leende Fjell.

«Jakten»–Beatrice sendte hjem frier: – Tror folk kommer til å få sjokk

Etternavnene er svært like, og hvilket de skal bruke når de gifter seg, er ikke bestemt.

– Jeg ønsker egentlig å beholde mitt eget, sier Fjell, mens Fjeld ikke har tenkt så mye på akkurat det. Han er bare fornøyd over å være forelsket.

– Det har vært fantastisk å finne drømmedama på denne måten.

SAMBOERE: Bonden Ingvar Alvstad og Trine Merethe Sverkmo. Foto: ESPEN SOLLI , TV 2

Steinkjer-bonden Ingvar Alvstad (31) og Trine Merethe Sverkmo (24) kastet ikke bort tiden. Hun flyttet inn til ham rett etter kjærlighetsturen og har fått jobb som politi i Trondheim.

– For vår del var det full klaff. Jeg spådde tidenes beste sommer, og sånn ble det, sier Alvstad.

– Vi har snakket om bryllup og barn, men må få ting litt mer på stell før vi setter unger til verden. Frieri må derfor vente, men vi har det fantastisk, Trine er en topp dame.

Sverkmo sier hun har det så godt som hun kan ha det:

– Når tiden er inne, gleder jeg meg veldig til å stifte familie.

SINGEL: Bonden Rolf Gjølstad er den eneste som ikke fant kjærligheten på TV. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Rolf Gjølstad (63) fra Vestby valgte Kristin Erichsen (52) som sin utkårede, men romansen tok underveis i innspillingen, og de to la ikke ut på kjærlighetsferie. Gjølstad vraket Erichsen foran kamera hele to ganger. De to har ikke kontakt i dag, og begge er single.

Kristin Erichsen til VG: – Veldig vondt

Gjølstad har druknet i henvendelser fra kvinner de siste ukene. Forrige mandag rant det inn 13 henvendelser etter episoden. Siden har mange andre meldt seg.

– Folk har tatt kontakt helt siden i sommer. Jeg har fått blomster levert på døren med bud, fått SMS-er, brev i posten og meldinger via Facebook. Det er selvsagt veldig hyggelig, men jeg er under kontrakt med TV 2, så jeg har ikke vært på date. Jeg har svart et par fine damer, men unnlatt å si noe om min egen sivilstand, forteller bonden.

Han er fortsatt lei seg for at det gikk som det gikk på TV.

– Men jeg har fortsatt tro på kjærligheten. Nå vil jeg bruke litt tid, men det er ikke utenkelig at jeg svarer noen, sier han.

«Jakten» verden rundt: Dobbeltspill og innleide fotomodeller

FORNØYD: Programleder Katarina Flatland med årets bønder og deres utkårede. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Romanserekord



TV 2 bekrefter at det er første gang gjennom 14 sesonger at de opplever så stor suksess.

– Aldri før har tre par kommet så langt i prosessen på så kort tid. Det er veldig hyggelig, sier TV 2s pressekontakt for «Jakten på kjærligheten», Unn Grethe Berge, til VG.

– Vi er allerede i gang med å caste nye bønder, og det strømmer inn med søknader fra single bønder i alle aldre fra hele landet, både kvinner og menn.

«Jakten»-paret: – Nå flytter vi sammen