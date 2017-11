«The Voice»-Thomas ville slutte med musikk

Livet er snudd på hodet for Thomas Løseth. For bare noen måneder siden slet han med lav selvtillit – i dag drukner 29-åringen i frierbrev.

Sangtalentet fra Fannrem i Orkdal er overveldet over responsen.

– Jeg har fått hundrevis med henvendelser fra folk som vil gifte seg med meg, møtes eller bli med meg hjem. Den siste måneden har det tatt helt av, så jeg blir litt satt ut, sier en smilende Løseth når VG møter ham på kafé i Oslo.

Han prøver å svare på alle meldinger, men de som ber om giftermål, blir snytt for tilbakemelding.

– Akkurat de henvendelsene blir jeg litt skremt av. Jeg går ikke i giftetanker, forklarer «The Voice»-håpet, som er singel og far til døtre på syv og fire år.

Løseth har seilt opp som en av de største favorittene i konkurransen. Duetten «Say Something» med Marion Sophia Dyrvik (28), som endte med at Løseth danket ut Dyrvik, har over en halv million visninger på nettet og mange tusen delinger.

TRIVES: Thomas Løseth i rampelyset. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Jeg hadde aldri trodd at folk skulle bli så engasjert. Ofte opplever jeg at folk får tårer i øynene når de snakker om nettopp den duetten, sier Løseth – som har beholdt kontakten med Dyrvik og håper på flere duetter med henne i fremtiden.

Ville gi opp



At Løseth står på scenen og synger foran mange hundre tusen seere hver fredag, er ingen selvfølge. Tidligere i år var orkdølingen nær ved å legge musikken helt på hylla.

– Det er tøft å overleve som musiker. Å holde seg oppe i negangstider, er krevende. Jeg hadde enormt lav selvtillit og var egentlig ganske bestemt på å legge opp, men en god kompis sa til meg at det var helt uaktuelt. Hver mandag i noen uker sendte han meg ukesoppdrag for å holde motet mitt oppe. En mandag kom det en SMS med en link. Det var påmeldingsskjema til «The Voice». Da tenkte jeg bare «OK, nå kjører vi».

Råd fra Nils Arne Eggen

Gjennom TV-konseptet har selvtilliten fått en skikkelig «boost».

– Nå har jeg fått mer tro på meg selv. Det er jo dette jeg vil her i livet – leve av musikken. Lage låter som folk liker, turnere og håpe at folk vil komme på konsertene mine.

– Du blir ikke høy på pæra av favorittstempelet og alle skrytemeldinger?

– Absolutt ikke. Jeg er fra samme hjembygd som Nils Arne Eggen, og han har tidligere gitt meg noen gode ord på veien om å holde beina godt plantet på jorda. Vi har ikke snakket sammen etter at jeg ble med i «The Voice», men jeg har spilt noen ganger for fotballaget han er trener for. Eggen er en som bygda ser opp til.

Røk ut av «Idol»

Løseth, som har jobbet profesjonelt som musiker og festivalarrangør i ti år, har prøvd seg på talent-TV før. Observante TV-seere husker ham kanskje fra «Idol» i 2011. Den gangen kom han til Oslo og hang med i et par runder der før han gikk på en helsesmell.

– Før jeg fikk skjegg, tålte jeg nemlig ikke aircondition. Derfor ble jeg forkjølet midt under konkurransen. Jeg prøvde å synge, men det gikk ikke så bra, erindrer 29-åringen om konkurransen, der Jenny Langlo (24) vant.

Skjegget er ikke bare beskyttelse mot kulda – det har vært et varemerke de siste fire årene.

– Det er en del av imaget, ja, smiler Løseth.

Blant hans store musikalske forbilder er Sam Smith og nylig avdøde Tom Petty.

– Da Tom Petty vandret, falt det noen tårer, innrømmer artisten.

MENTOR: Thomas Løseth og hans aller viktigste støtespiller i disse dager – nemlig mentor Lene Marlin. Foto: Robert Holand , TV 2

En som er svært viktig for ham i disse dager, er «The Voice»-mentor Lene Marlin (37).

– Akkurat nå betyr Lene alt. Hun er så jævlig flink og proff og viser meg hele tiden hvordan jeg kan bli bedre. Jeg er utrolig glad for at jeg har henne som mentor.

Presset blir større etter hvert som konkurransen tilspisser seg. Hver fredag frem til finalen 9. desember må én deltager takke for seg.

– Nervene blir verre for hver uke. Det betyr jo alt å gå videre. Å vinne «The Voice» hadde vært ufattelig stort.

For Løseth er den aller største utfordringen å huske tekstene.

– Jeg tror jeg må høre en låt omtrent 300 ganger før den sitter. Og jeg er jo ikke 70 år! humrer han.

DØTRENE: Thomas Løseth på «The Voice»-scenen omgitt av Angelica (t.v.) og Alexandra. Foto: PRIVAT

Stort sett får deltagerne være med å velge låtene selv fremover nå. Løseth skal i kveld i ilden med Josh Krajciks «Let Me Hold You».

Stolt pappa

Hver uke sitter døtrene i salen.

– Det er stor stas for meg, og de er stolte av pappa. Men jeg kan ikke se for mye på dem når jeg synger, da blir jeg rørt.

Opprinnelig var det trommis Løseth ville være.

– Jeg var så forelsket i trommene. Fra jeg var 12 til 20 år var det alt jeg tenkte på. Men så begynte jeg å synge, og en dag var det noen som sa til meg at fronfiguren ikke kunne sitte bakerst.

Løseth ser på Agnes Stock (23) og August Dahl (21) som sine aller største rivaler.

– Alle er så gode på sin måte. Det blir sykt spennede fremover.

Semifinalistene

Av de åtte semifinalistene er kvinnene i flertall:

Team Morten Harket:

Sebastian Hekneby (27) fra Tønsberg

Ingeborg Walther (18) fra Sarpsborg

Team Lene Marlin:

Thomas Løseth (29) fra Trondheim

Agnes Stock (23) fra Tønsberg

Team Yosef Wolde-Maryam:

August Dahl (21) fra Oslo

Andrea Santiago Stønjum (18) fra Måløy

Team Martin Danielle:

Malin Joneid Ellefsen (23) fra Sarpsborg

Elise Nærø (29) fra Fosnavåg