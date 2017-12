«The Voice»-finalistene såret over hets på nett

Agnes Stock (23), Andrea Santiago Stønjum (16), Thomas Løseth (29) og Sebastian James Hekneby (27) har alle sluttet å lese kommentarfelt.

I kveld står det endelige slaget i H3 Arena på Fornebu, hvor finalistene skal konkurrere om platekontrakt med Universal og en bil.

Alle fire setter stor pris på å bli heiet frem av fans i sosiale medier, men kritikken og hetsen i kommentarfelt er desto sårere å forholde seg til. Derfor nekter de å gjøre nettopp det.

– Det er jo noen som ikke liker meg eller stemmen min, og de ønsker veldig å ytre dette. Om jeg leser alt og tenker for mye på det, stikker det, innrømmer Sebastian overfor VG.

– Men jeg er så takknemlig for alle som tar seg tid til å skrive hyggelige ting, virkelig, presiserer den 27 år gamle Oslo-mannen.

MENTOR: Lene Marlin omgitt av sine – Thomas Løseth og Agnes Stock. Foto: Robert Dreier Holand , TV 2

Agnes er også klok av skade:

– Det har jo vært noen opptredener som ikke har gått helt som planlagt. Da har jeg kunnet finne på å lese kommentarer på nett, på steder jeg vet de ikke sier noen fine ting. Det har gjort vondt. Men det er jo utenfor konkurransen og min egen skyld, så jeg gjorde det bare en gang, smiler 23-åringen fra Tønsberg.

MENTOR: Yosef Wolde-Mariam og sitt håp, Andrea Santiago Stjønum. Foto: Robert Dreier Holand , TV 2

Andrea, den aller yngste av finalistene, innrømmer at hun i starten ble veldig såret over enkelte tilbakemeldinger.

– Jeg er jo ikke vant med sånt. Nå har jeg sluttet å lese kommentarer og har bestemt meg for ikke å bry meg. Det går jo bare ut over meg selv, så jeg ser ingen vits, sier 16-åringen fra Måløy.

Også Thomas styrer unna, selv om det meste han har fått med seg er positivt.

– Jeg foretrekker heller å bruke tiden på å forberede meg godt, sier 29-åringen fra Orkdal.

MENTOR: Sebastian James Hekneby med sin hjelper, Morten Harket. Foto: Robert Dreier Holand , TV 2

Den eneste mentoren som har to deltagere med i finalen, er Lene Marlin (37). Morten Harket (58) og Yosef Wolde-Mariam (39) har én hver, mens Martin «Danielle» Bjercke (29) har måtte ta farvel med alle sine.

– Jeg er skikkelig stolt av begge. Det har vært en lang og innholdsrik reise. Uansett hva utfallet blir, så har vi snakket mye om det. Det er stas å vinne, men det du gjør underveis, er vel så viktig, sier Lene Marlin til VG.

– Uansett hva som skjer, så har de gledet og rørt folk hjemme i stua gjennom flere måneder. Jeg er både glad og takknemlig for å ha fått lov å jobbe med dem, legger hun til.

Finalen foregår på den måten at alle synger én låt hver, før de to med flest seerstemmer går videre til superfinalen. Der skal da fremføre enda en låt. Mentorene har for lengst sluppet opp for makt – det er kun seerne som stemmer frem vinneren.

KLAR: Thomas Løseth. Foto: Robert Dreier Holand , TV 2

Nervene er i spenn hos alle fire. Og det verste som kan skje?

– Det er at jeg mister monitoring og ikke hører noe, svarer Thomas

– At jeg synger veldig falskt og glemmer tekst, mener Agnes.

Også for Andrea er skrekken å glemme teksten.

– Eller hvis jeg ikke treffer tonene og synger surt. Men det pleier ikke å skje, heldigvis. Så lenge jeg ikke overtenker.

KLAR: Sebastian James Hekneby. Foto: Robert Dreier Holand , TV 2

Sebastian vil helst ikke gruble på hva som kan skjære seg.

– Haha, det er jo det jeg må unngå, slik at jeg ikke blir så nervøs, ler han.

De er en sammensveiset gjeng, og det har vært tårevått når den ene rivalen etter den andre har måtte forlate konkurransen. Likevel er de fire gjenværende kandidatene klare på at de ønsker å slå sine nye venner i finalen.

Thomas sier at en seier er svært viktig for fremtiden hans.

– Jeg vil jo leve av musikk, så det hadde vært utrolig stas. Men jeg tror ikke jeg blir ordentlig skuffet om det ikke skjer, for det vil være en verdig vinner uansett. Jeg unner hver enkelt å vinne.

KLAR: Agnes Stock. Foto: Robert Dreier Holand , TV 2

Agnes tror hun blir skuffet hvis hun ikke vinner.

– Samtidig er jeg så utrolig takknemlig for at jeg har kommet så langt som jeg har gjort. Det hadde jeg aldri i min villeste fantasi sett for meg.

Sebastian lover å ta tak i alle muligheter som byr seg dersom han håver inn seieren.

– Men jeg ønsker ikke å bli altfor skuffet hvis jeg ikke vinner, men heller være glad og takknemlig for den reisen jeg har fått oppleve.

KLAR: Andrea Stantiago Stønjum. Foto: Robert Dreier Holand , TV 2

Andrea nekter å bli skuffet om det ikke går veien.

– At jeg opptrer i finalen, at jeg er med i den siste sendingen av «The Voice», er jo helt vilt i seg selv og gjør at jeg allerede føler meg som en vinner. Men det hadde selvsagt vært helt fantastisk å vinne noe så stort!

Dette synger de først og eventuelt sist:

Andrea: «Halo» (Beyoncé)/«Try» (Pink)

Sebastian: «Earth Song (Michael Jackson)/«Wild Horses» (Rolling Stones)

Thomas: «Feel» (Tom Odell)/«With Or Without You» (U2)

Agnes: «Fordi Jeg Elsker Deg» (Ingebjørg Bratland)/«Home For Christmas» (Maria Mena)