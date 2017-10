Simon Cowell om fallet: – Et sjokk

Simon Cowell (58) innrømmer at fredagens kollaps var en skremmende opplevelse.

– Noen ganger blir vi minnet på at vi ikke er udødelige, og nå var det så absolutt min tur. Det var et enormt sjokk, sier Cowell til The Sun.

Det var tidlig fredag morgen at den berømte og beryktede talentdommeren besvimte mens han gikk ned en trapp i sitt eget hjem i London.

58-åringen ble hentet ut på båre med nakkekrage – og fraktet til sykehus. Han måtte stå over fredagens «X Factor»-sending i hjemlandet, den første av sesongens livesendinger, med legens ordre om å hvile.

– De tror at jeg besvimte fordi jeg har lavt blodtrykk. Nå må jeg virkelig ta vare på meg selv og utrede helsen min. Når alt kommer til alt, er jeg pappa, noe som betyr at jeg har et større ansvar enn noensinne, sier Cowell, som har en sønn på tre år med samboeren Lauren Silverman (40).

PAR: Simon Cowell og Lauren Silverman i 2014. Foto: AP

TV-kjendisen forklarer at han hadde hentet litt varm melk, og var på vei opp i andre etasje da han segnet om i trappen.

– Jeg husker at jeg plutselig ble veldig svimmel. Det neste jeg har en erindring om, er at noen puttet på meg en nakkekrage. Jeg hadde en voldsom hodepine, som nok skyldtes at jeg hadde slått meg i fallet. Min første tanke var at jeg hadde skadet meg veldig.

Nå forsikrer briten, som har tjent seg styrtrik på TV-konsepter, at han er på bedringens vei. Han mener han slapp heldig fra hendelsen.

– Det kunne gått så mye verre.

Etter ti timer på sykehuset kunne Cowell reise hjem.

Alesha Dixon (39) steppet inn som dommer i stedet for Cowell på kun fem timers varsel.