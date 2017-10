Scott Disick og Sofia Richie – Hollywoods heteste flørt

Scott Disick (34) og og 15 år yngre Sofia Richie (19) fotfølges av presse hvor enn de beveger seg.

Helt siden spekulasjonene startet tidligere i år, om at Disick og Richie hadde innledet et forhold, har amerikanske medier sørget for jevnlige rapporter. En stund så det ut til at den påståtte romansen hadde strandet omtrent like raskt som den startet, men dengang ei.

Siden september har Disick – kjent fra realityserien «Keeping Up With The Kardashian» – og hans unge flamme ikke gjort noe forsøk på å skjule forelskelsen. Paret har den siste tiden tilbrakt romantiske dager i Italia og New York. Tidligere er de blitt avbildet i Miami og Mexico.

Ikke bare har paparazzipressen fanget opp de to. Sofia har selv postet flere bilder av seg og kjæresten på Instagram, hvor hun følges av nærmere tre millioner fans. Også Disick har postet bilder av seg og sin nye kjæreste, mens de står omslynget, men bildene er nå fjernet.

Selv om forholdet nå betraktes som offisielt, har de to til gode å la seg intervjue om den romantiske alliansen.

Disick har tre barn med ekssamboer Kourtney Kardashian (38). TV-seerne har gjennom en årrekke fulgt deres turbulente forhold. Disick har i perioder slitt med rusmisbruk og har flere ganger vært innlagt.

Sofia Richie på sin side er en såkalt «it-jente» i Los Angeles og spås en lysende modellkarriere.

19-åringen er for øvrig datter til popikonet Lionel Richie (68), og dermed lillesøster til Nicole Richie (36). Lionel har ikke gått av veien for å uttrykke sin skepsis:

– Jeg er livredd, hvordan kan jeg unngå å være det? Har jeg vært i sjokk over dette? Kom igjen, jeg er pappa! uttalte Lionel Richie til Us Weekly for fire uker siden.

I fjor hadde Sofia en kort romanse med popstjernen Justin Bieber (23).

Disick og Richie er nå tilbake i Los Angeles, og flere medier skriver at førstnevnte nå tilbringer tid med barna. Selv om eksen visstnok skal ha akseptert at han har ny kjæreste, hevder ikke navngitte kilder nær jetsetterne at Kourtney mener det er for tidlig å la barna møte pappas nye kjærlighet.

Kourtney Kardashian har selv ny flørt på gang – også hun har falt for en som er 15 år yngre: modellen Younes Bendjima (23).

