«Jakten»-frieren vraket foran kamera to ganger: – Veldig vondt

Kristin Erichsen (52) sto igjen som den utkårede til «Jakten på kjærligheten»-bonden Rolf Gjølstad (64). Likevel endte romansen brått.

– Det er ingen drømmesituasjon å bli avvist på riksdekkende TV to ganger i beste sendetid, innrømmer Erichsen til VG.

Fem måneder er gått siden innspillingen rundet av. TV-seerne har i flere uker kunnet følge Gjølstad og de andre «Jakten»-bøndenes intense sjekkeprosess. Forrige uke endte imidlertid Erichsens håpefulle frierferd med et brak, da Gjølstad plutselig fikk kalde føtter og ba om tid til å tenke etter å ha tilbrakt et par dager hos Erichsen.

I stedet for romantisk tur til utlandet, som de andre tre parene la ut på, dro Gjølstad og og en tårevåt Erichsen hver til sitt. I denne ukens episode ble det klart at Vestby-bondens tenketid resulterte i at han trakk seg helt ut.

NÅ: Oslo-kvinnen Kristin Erichsen på taket av VG-bygget – fem måneder etter TV-sjekkingen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Oslo-kvinnen forklarer til VG at vesentlige deler av samtalene var klippet bort.

– Rolf ba meg faktisk med på tur til Praha. Han sa jeg skulle pakke med pentøy og fritidstøy, og sa at hvis jeg ikke hadde en fin nok kjole, så skulle vi kjøpe en. Det var som en drøm for meg, og jeg ba ham si det en gang til. I to sekunder følte jeg meg som «pretty woman», smiler Kristin.

Men så kom den brå overgangen.

– Vi hadde hatt det så fint – vi spiste, lo og snakket. Men plutselig ville han ha betenkningstid. Da ble det ikke mer snakk om utenlandstur. Derfor gråt jeg. Det var veldig vondt og trist, forklarer Erichsen.

TÅRER: Kristin tar til tårene når Rolf sier han er usikker på følelsene. Foto: TV 2 Foto: , SKJERMBILDE/TV 2

Noen dager senere kom bonden på nytt besøk, men da for å avslutte det gryende forholdet. Da var Erichsen mentalt forberedt på at det kunne gå begge veier, så nå holdt hun følelsene i sjakk.

– Det første Rolf sa da han kom tilbake, var at det ikke ble noen tur. Selv hadde jeg håpet at vi i det minste kunne reise som venner, sier 52-åringen, som malte seg gjennom kjærlighetssorgen.

KUNST: Kristin viser hvordan hun har malt hele historien inn i dette bildet, som har fått tittelen «Jakten». Foto: Mattis Sandblad , VG

– Dagene Rolf var hjemme og tenkte, fikk jeg utløp for følelsene ved å male hele vår «Jakten»-reise.

Erichsen, som er kunstner og kokk, forklarer hvordan motivet i bildet viser nakenhet og sårbarhet. Først malte hun seg selv med blomsten fra Gjølstad i fanget, og bonden litt avventende og taus i bakgrunnen.

– Etter at han var på besøk nummer to, malte jeg også meg selv forlatt til høyre i bildet og han som går sin vei. Bildet skal med på utstilling, og det kan hende jeg selger det, smiler «Jakten»-frieren.

Erichsen hadde rukket å få følelser for Gjølstad.

– Alt var så nydelig da han valgte meg. Jeg var veldig betatt, så fallhøyden var stor. Fortsatt synes jeg det er synd at vi ikke kunne snakke der og da om det han følte. Men var dette rett valg for ham, så må jeg respektere det.

OMBESTEMTE SEG: Rolf Gjølstad. Foto: , SKJERMBILDE/TV 2

Rolf Gjølstad forklarer til VG at han mente det var dumt å reise til utlandet når han innså at det fra hans side ikke var noe å bygge videre på.

– Jeg kjenner meg selv såpass godt at enten er det en gnist og en gryende spire, eller så er det ikke det. Så jeg måtte være ærlig med meg selv, og da ble det sånn. Kristin er utrolig flott på alle måter, og skulle jeg valgt med fornuften og ikke hjertet, hadde hun nok vært en fantastisk dame å tilbringe mye tid med, sier bonden.

64-åringen, som kun har sett noen få av episodene på TV, legger til at det må være 110 prosent klaff for at han skal satse. Han skulle likevel ønske at det hadde endt annerledes.

– Det var ikke moro å såre henne, men man får ikke alltid «happy ending».

– Du kan fremstå som en som kanskje prioriterer jobb foran et forhold?

– Når jeg går inn i en jobbefase, har jeg en slem uvane med å jobbe for mye. Jeg har vel opplevd tidligere at jeg har blitt dumpet fordi jeg ikke har vist nok interesse til å pleie forholdet. Kristin hadde nok greid seg godt på egen hånd i slike perioder, men i starten på et forhold er det ikke ptimalt. Men dette var ikke avgjørende.

NEDERLAG: Kristin etter å ha blitt avvist foran kamera for andre gang. Foto: , SKJERMBILDE/TV 2

Først om en uke får seerne vite hvordan Gjøstad har det i kjølvannet av innspillingen, men Erichsen betror at hun fortsatt er singel.

– Jeg har det bra og håper at Rolf har det samme. Dette var en sjanse vi turte å ta, og jeg er ikke bitter. Jeg er glad for at jeg var med og føler meg ivaretatt av TV 2 og produksjonen.

Gjølstad og Erichsen har ikke kontakt i dag, men Erichsen har god støtte i de andre frierne til bonden.

– En av dem satt sammen med meg forrige uke for å overvære dramaet, men vi skal alle ha et treff på nyåret – uten Rolf, ler hun.

Erichsen, som har to sønner på 27 og 14 samt to hunder, tror fortsatt på kjærligheten.

– Nå synes jeg at jeg bør få møte drømmemannen. Han må ikke være bonde, men gjerne litt «handyman». Jeg har et hyttetak som skal måkes, fleiper hun.

