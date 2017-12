«Real Housewife»-stjerne unnskylder seg etter å ha blitt arrestert i Florida

Luann de Lesseps skal ha vært full og sparket en politimann.

Luann de Lesseps, kjent fra realityserien «The Real Housewives of New York» ble ifølge flere amerikanske medier arrestert i Florida, siktet for å ha angrepet en politimann og for fyll på offentlig sted. Hun er også siktet for å motsette seg arrestasjon.

Skuespilleren unnskylder seg i en uttalelse som blant andre CNN referer til.

– Jeg ønsker å uttrykke min oppriktige unnskyldning til alle som ble støtt av min oppførsel. Dette er første gang jeg er i Palm Beach siden bryllupet mitt, og besøket lokket frem mange gamle følelser. Jeg er klar for en annerledes og håpefull 2018, skriver hun.

De Lesseps ble skilt fra ektemannen Tom D’Agostino etter bare syv måneders ekteskap i august.

De Lesseps måtte møte hos en dommer og fikk tillatelse av han til å forlate Florida og returnere til New York uten kausjon.

Reality-serien «The Real Housewives of New York» kan ses på TV 2 Sumo i Norge.