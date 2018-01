Paris Hilton sa ja

Paris Hilton og Chris Zylka er forlovet. – Jeg har aldri vært så lykkelig.

Paret poserte i skibakkene etter lunsj, da Zylka gikk ned på kne med en ring med en 20-karats pæreformet diamant. Frieriet er dokumentert på Paris Hiltons Instagram-konto, og fant sted i Aspen i Colorado, som er et av USAs mest kjente vintersportssteder. Hilton sier til People:

– Jeg var så spent og overrasket! Jeg sa straks ja.

På Instagram beskriver hotellarvingen frieriet som sitt livs mest romantiske øyeblikk.

– Så glad og opprømt over å være forlovet med mitt livs kjærlighet. Min beste venn og sjelevenn. Perfekt for meg på alle måter. Så dedikert, lojal, kjærlig og snill. Jeg føler meg som den heldigste jenta i verden! Du er min drøm som har gått i oppfyllelse! Takk for at du viste meg at eventyr eksisterer, skriver Hilton.

Paris Hilton (36) ble kjent fra realityserien «The Simple Life». Chris Zylka (32) er amerikansk skuespiller og modell. Hilton og Zylka møtte for første gang en Oscarsfest for åtte år siden, men paret ble sammen først for to år siden, ifølge People.

Hilton offentliggjorde forholdet i februar i fjor.

– Helt siden vår første date visste jeg at det var noe spesielt med ham, sier hun til People.

– Jeg har aldri i livet møtt en mann som er så lojal, dedikert og kjærlig. Jeg visste helt fra starten at jeg ønsket å være sammen med ham for alltid.

– Paris er den vakreste og mest utrolige kvinnen både på innvendig og utvendig, sier Zylka til People.

– Jeg føler at jeg er den heldigste mannen i verden som skal gifte meg med min drømmepike. Jeg kan ikke vente med å tilbringe resten av livet sammen.