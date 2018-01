Obama er første gjest på nytt Letterman-show

USAs tidligere president Barack Obama blir David Lettermans første gjest i det nye talkshowet «My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman».

Premieren på Lettermans nye program skjer på Netflix 12. januar, opplyser selskapet fredag. Totalt består serien av seks timelange episoder som skal komme én gang i måneden.

George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Howard Stern og Tina Fey er blant de øvrige på gjestelista.

David Letterman rundet av CBS' populære «The Late Show With David Letterman» i 2015 og ble da erstattet av Stephen Colbert.

VG har tidligere skrevet at Letterman skal stille med seks timelange episoder av det nye showet i 2018.

I hver episode skal Letterman ha en lengre samtale med én gjest, mikset med reportasjesegmenter hvor han utforsker temaer han er interessert i.

– Jeg føler meg opprømt og heldig som får jobbe med dette prosjektet for Netflix,har Letterman uttalt tidligere.

– Dette er hva jeg har lært: Om du pensjonerer deg for å tilbringe mer tid med familien, sjekk med familien først. Takk for at du ser på, kjør trygt!, uttalte Letterman da det nye programmet ble annonsert i fjor.



Amerikaneren var vert for «Late Night» på NBC og «The Late Show» på CBS i totalt over 33 år. Det er rekord i amerikansk TV-historie. Han har også vært nominert til Emmy 52 ganger og har vunnet ti ganger.

Kilde: NTB/VG