Ny sesongrekord for «Skal vi danse»

Med «Stjernekamp» ute av dansen, kunne «Skal vi danse» notere seg for ny sesongrekord med 605.000 seere på lørdag, da Jorunn Stiansen måtte forlate parketten.

Det holdt til en femte plass på helgens ti på topp-liste over de mest sette TV-programmene. En liste hvor TV 2 denne helgen har fire av de mest sette programmene.

Samtidig er det ingen tvil om at konkurransen om seerne ikke var like tøff denne lørdagen, med «Stjernekamp» ute av dansen, etter at Adam Douglas vant finalen.

Tross alt var det over en million seere som fikk med seg duellen mellom Douglas og Didrik Solli-Tangen, mens 477.000 valgte «Skal vi danse» på TV 2.

Fikk du med deg? Adam Douglas vant «Stjernekamp»: – Det er insane!

– Sist lørdag hadde vi konkurranse fra finalen på Stjernekamp. Denne lørdagen var det finale i MGP junior, så lørdag kveld er det sterk konkurranse om seerne uansett. Skal vi danse har økt sakte, men sikkert gjennom hele sesongen, og seertallene så langt er bedre enn på flere år. Sammen med årsbeste for Farmen så ga dette TV 2 en knallsterk helg, sier PR- og mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl i en kommentar til VG.

VANT: Oselie Henden vant MGPjr med bidraget «Verda vår» på lørdag. Det var det 453.000 seere over 12 år - og 86.000 barn under 12 år som fikk med seg. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Hovedsendingen på NRK1 lørdag var «MGP jr», som kunne notere seg 453.000 seere over 12 år. Dessuten var det 86.000 barn under 12 år som så den to timer lange sendingen. Men det er en betydelig nedgang fra finalen i fjor, hvor det var 148.000 barn i samme aldersgruppe som så programmet.

«Skal vi danse»-Cengiz: – Jeg danser for hun jeg elsker

Dette er helgens ti mest sette TV-programmer:

1. Nytt på nytt (NRK1) 979.000 seere

2. Farmen (TV 2) 746.000

3. Skavlan (NRK1) 657.000

4. Norge rundt (NRK1) 613.000

5. Skal vi danse (TV 2) 605.000

6. Beat for beat (NRK1) 584.000

7. Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (NRK1) 579.000

8. Lindmo (NRK1) 544.000

9. The Voice (TV 2) 542.000

10. Senkveld (TV 2) 481.000