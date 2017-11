Seerstorm etter nazi-vits om politiker på «Nytt på Nytt»

Johan Goldens replikk om nazi-fisk, myntet på Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), har skapt klagestorm mot NRK.

Ifølge Medier24 har Kringkastingsrådet mottatt 373 klager på fredagens Nytt på Nytt.

I en seanse der deltagerne skulle sette sammen flere ord, valgte Johan Golden nazi-fisk.

– Hva er nazifisk? spurte programleder Bård Tufte Johansen.

– Christian Tybring-Gjedde, sa Golden til latter fra salen.

Replikken har fått folk fra ulike miljøer til å reagere, ifølge sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet.

– Folk reagerer på at man kobler navnet til en folkevalgt politiker mot ordet nazi. Andre sier det er uanstendig eller at det er lagt utenfor hva man bør få lov til å kalle andre på NRK, sier han til Medier24.



Christian Tybring Gjedde har ikke besvart nettstedets henvendelser.

VG har forsøkt å nå ham via pressevakten i Frps Stortingsgruppe, uten resultat.

Redaktør for Underholdningsavdelingen i NRK, Charlo Halvorsen, understreker at ingen påstår at Tybring-Gjedde er nazist.

– Jeg mener dette er trygt innenfor det Nytt på Nytt skal drive med. Humor handler om overdrivelser, sier Halvorsen til VG.

– Har politikeren selv tatt kontakt med dere?

– Ikke så vidt jeg vet, svarer Halvorsen.