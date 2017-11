Helene Sandvig på Trandum: – Jeg ble veldig skremt

Helene Sandvigs nye tv-serie har blitt ytterligere aktualisert den siste uken når hun i kveld sjekker inn på Trandum.

I den andre episoden av NRK-serien «Helene sjekker inn» besøker Helene Sandvig politiets utlendingsinternat på Trandum, der 220 innsatte venter på å bli tvangsutsendt fra Norge, noe som har vært gjenstand for en debatt med høy temperatur den siste uken.

– Jeg ble veldig skremt over all frustrasjonen og aggresjonen blant de innsatte. Dette er mennesker som har flyktet til frihet og håp om et bedre liv. Det er mennesker som ikke har noe å tape, forteller Helene Sandvig.

Hun beskriver stemningen som tykk innenfor veggene og de høye gjerdene på den tidligere militærleiren. En ung kvinne mistet bevisstheten inne på institusjonen. Når hun våkner, gråter hun i hikst og forklarer at hun er tom for krefter på grunn av den fortvilte situasjonen hun er i.

Selv om tilværelsen opplevdes som tung på Trandum, forteller Sandvig at hun også fikk en positiv overraskelse i møtet med betjentene.

Helene Sandvig: – Jeg skammet meg

– De var medmenneskelige og varme i møte med de som bodde der. Det var en kultur for å gjøre tiden der best mulig.

Det har vært mye debatt den siste tiden om Utlendingsdirektoratets vedtak om utsendelse av 130 enslige mindreårige som fyller 18 år i høst. Fem personer av disse sitter på Trandum. Helene Sandvig forteller at hun ikke ønsker å ta noe parti i debatten, men synes det offentlige ordskiftet er for hardt og kaldt.

– Alle kan gå i seg selv. Det er greit med en streng og rettferdig asylpolitikk, vi kan ikke ta inn alle som kommer. Men jeg mener alle, uansett om de ikke har krav på opphold i Norge, skal behandles med med respekt og verdighet den tiden de er i landet vårt, mener Sandvig.

BLAKSTAD: I den første episoden av sesong to av «Helene sjekker inn» fikk seerne blant annet møte Lene med spiseforstyrrelser og tvangstanker og Solveig med schizofrenidiagnose og selvmordstanker. Foto: NRK

For andre sesong på rad har Helene Sandvig (49) sjekket inn på ulike institusjoner i Norge denne høsten. Her møter hun både sine egne fordommer, overraskelser og frykt.

Helene om farens død: – Det var godt at han fikk slippe

I første episode kom Sandvig tett på mennesker med ulike psykiske lidelser på Blakstad sykehus hvor hun møtte mennesker med ulike psykiske lidelser. En av de første fordommene hun støtte på var at det ikke alltid var lett å sile ut hvem som var pasienter på førsteinntrykket. I noen tilfeller var det bare adgangskortet i beltet som avslørte hvem som var ansatte.

– Forestillinger og fordommer lurer oss til å sette merkelapper på folk. Jeg er sikker på at jeg kjenner mennesker som sliter psykisk uten at jeg har peiling, forteller hun.

Sandvig opplevde at det var viktig for pasientene å bli sett og forstått av behandlere. Hun mener det ikke er plass til ord som «behandlingsresistent» eller «skjerp deg» i psykiatrien.

– Veldig mye handler om å bli sett på som menneske, sier journalisten.

Utenriksministeren: Forskjell på sikkerhet for nordmenn og afghanere i Afghanistan

HELENE BAK KAMERA: Sandvig følges av et kamerateam på dagtid, men når kvelden kommer er det henne selv som må dokumentere fra institusjonen. Her besvimte en ung kvinne og våknet i gråt og fortvilelse. Foto: NRK

Takknemlig

Arbeidet med TV-serien beskriver Sandvig som krevende, både journalistisk og personlig.

– De første dagene etter jeg har sjekket ut må jeg bearbeide alle inntrykkene. De to første dagene føler jeg meg svak, har lett for å begynne å gråte og kjenner på takknemlighet for at jeg er frisk, trygg og har familien min, erkjenner Sandvig.

Høie om elektrosjokk uten samtykke: – Tallet er for høyt

Selv om hun nå har bodd på til sammen elleve institusjoner, mener hun bestemt at det er flere historier å fortelle, flere myter å knuse og flere inntrykk som skal bevege det norske folket.

– Jeg mener det ikke er tømt. Jeg tror det er så mye mer bak de fire institusjonsveggene som vi trenger å vite mer om. Jeg er klar for å lage sesong tre hvis jeg får lov.