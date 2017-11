NRK-programleder hyllet egen artist i NRK-intervju

Leo Ajkic er programledere for årets «P3 Gull» sammen med Live Nelvik. I en forhåndsomtale på P3.no slipper Ajkic til med «reklame» for artister han har eller har hatt tette bånd til.

– Kan ikke skje og må skjerpes inn, mener etikkrådgiver og mediekritiker.

Uten at leserne ble gjort oppmerksom på at Ajkic er manager for Kamelen og har vært manager for Store P fikk han si følgende på P3.no:

Foto: Skjermdump

Senere ble deler av dette avsnittet tatt ut av artikkelen som nå ser slik ut

Leo Ajkic ønsker ikke selv å kommentere denne saken overfor VG, men henviser til P3 og NRK.

– Dette er noe som ikke skal skje, derfor fjernet vi avsnittet så fort vi ble gjort oppmerksomme på det, sier P3-redaktør Camilla Bjørn til VG.

– Dette kan ikke skje og må skjerpes inn. Det er er viktig at NRKs programledere selv om de ikke er ansatt i NRK, heller ikke benytter anledning til å gjøre som Ajkic har gjort i dette tilfellet. NRK er en almennkringkaster og vi som betaler lisens må forvente at kanalen holder sin sti ren, sier mediekritiker og etikkrådgiver Gunnar Bodahl-Johansen til VG.

Ajkic har tidligere fått kritikk for at han har hyllet rapperen «Kamelen» som i en oppdatering sin instagram-profil i 2015. Slim Kamel var på det tidspunktet på rømmen fra politiet.

Både Live Nelvik og Leo Ajkic har vært programledere for P3 Gull tidligere og har på sin måte vakt stor oppmerksomhet. Det var nok ingen tvil om at hun i 2013 sto for et av utdelingens mest oppsiktsvekkende øyeblikk Nelvik selv skulle oppsummere fjorårets musikalske høydepunkter fra utlandet. I beste Miley Cyrus stil svingte hun seg naken på en rivingskule over publikum.

Leo Ajkic på sin side fikk mye oppmerksomhet da da han bare forlot scenen i «sinne».

– Et PR-stunt, sa han til VG etterpå.