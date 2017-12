Nok en regissør-konflikt i NRK

Filmforbundet og NRK kranglet lenge om «Mammon 2» før de kom til enighet om visning på nett. Nå er det uenigheter rundt nok en dramaserie.

Denne gangen dreier det seg om kontraktsuenigheter før innspillingen av dramaserien «17». Filmforbundets advokat Bjørn Alexander Brem forhandler på vegne av regissøren.

Han sier avtalen NRK har avvist med regissøren er identisk med den det til slutt ble enighet om. Filmforbundet ønsker en forpliktelse fra NRK til å forhandle avtaler for fremtiden basert på løsningen som kom med «Mammon 2».

– Dette begynner å bli veldig spesielt når NRK for fjerde gang lager kamp mot de prinsipper de selv godtok sist, sier Brem til VG.

– Veldig beklagelig

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn sier «Mammon»-avtaler var gjort med Norske sceneinstruktører, at den er avsluttet og ikke gjelder lenger.

– Det er derfor ikke relevant å forholde seg til «Mammon» når det gjelder nye avtaler, sier Køhn og legger til:

– NRK har sagt nei til kravet om tariffavtale fra filmforbundet slik det foreligger, og mener at vi allerede har tariffavtaler som er dekkende for filmarbeidere. Filmforbundet lanserer imidlertid kravet om ny tariffavtale på sin måte ved enhver enkeltkontrakt NRK ønsker å gjøre, og da tar det jo tid. Filmforbundet nekter sine medlemmer å jobbe for NRK, uavhengig av at vi tilbyr vilkår som den ansatte er godt fornøyd med og som følger tariffavtale. Veldig beklagelig.

Krever regulering etter journalistavtalen

I 2017 ble det en tvist om regissørenes tariffavtale fortsatt består, og den kom opp i Arbeidsretten. Brem viser til slutningen i denne tvisten, hvor det heter at tariffavtalen fortsatt består for midlertidig ansatte på NRK Drama.

– Det NRK gjør nå, er å ulovlig utestenge regissører på en over 50 år gammel tariffavtale. Slik «lock-out» skal følge Arbeidstvistlovens regler - NRK har ikke lov eller rett til å selv bryte tariffavtalen ved å erklære utestengelse uten at partene har vært hos riksmekler og meklingsfristen er utløpt.

Brem sier NRK krever at regissører på drama skal reguleres etter journalistavtalen, noe han mener vil innebære en dramatisk lønnsnedgang, og brudd med den tariffavtale som fortsatt gjelder for regissører på NRK.