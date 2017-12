Hollywood-stjernen David Oyelowo skal lede fredspriskonserten

En knapp uke før fredspriskonserten er det klart at den britisk-nigerianske skuespilleren David Oyelowo (41) skal være vert.

Oyelowo skal alene ha det ærefulle oppdraget med å lede årets fredspriskonsert i Telenor Arena mandag 11. desember.

– Jeg er overveldet av det faktum at jeg skal være vert for et arrangement som er anerkjent globalt for å hylle det beste i oss mennesker, sier David Oyelowo en kunngjøringen via Nobelakademiet.

– Det er spesielt aktuelt i disse tider når årets fredspris og hyllest går til ICAN og organisasjonens arbeid med å synliggjøre de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og for arbeidet med å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen, sier skuespilleren, kjent blant annet for rollen som Dr. Martin Luther King Jr. i Oscar- og Golden Globe-nominerte «Selma» fra 2015.

– Vi er svært glade og beæret over at David Oyelowo vil være vertskap for årets Nobels Fredspriskonsert, sier Odd Arvid Strømstad og Kristian Kirkvaag, som er konsertens produsenter, i en pressemelding.

– Med hans lidenskapelige engasjement for menneskerettigheter og arbeid for global harmoni er vi svært begeistret, sier de to.

2015: David Oyelowo på Critic's Choice Awards sammen med Angelina Jolie, som er blitt spurt om å være vertinne for Nobels fredspriskonsert tidligere. Hun har imidlertid til gode å takke ja til oppdraget. Foto: GETTY

Oyelowo er kjent for sitt veldedighetsengasjement. For tre år siden etablerte han The Geanco Foundation, David Oyelowo Leadership Scholarship, for å finansiere utdanning og hjelpe jenter som har blitt direkte berørt av terrorisme i Nigeria. Hollywood-stjernen er selv født i Oxford, men har nigerianske foreldre.

41-åringen er i tillegg kjent fra filmer som «A United Kingdom», «Queen of Katwe», «Interstellar», «Captive», «The Butler», «Lincoln» og «Middle Of Nowhere». Han har også spilt i TV-serien «Spooks». Neste gang publikum får se ham på filmlerretet, er i hovedrollen i Nash Edgertons «Gringo».

Oyelowo bor i Los Angeles med kone og fire barn.

Som Nobel-vert følger Oyelowo i fotsporene til blant andre Tom Cruise, Michael Douglas og Will Smith. Blant kvinnene som har kastet glans over arrangementet som vertinner tidligere, er Oprah Winfrey, Catherine Zeta-Jones, Sarah Jessica Parker, Scarlett Johansson, Meryl Streep, Salma Hayek og Claire Danes.

Det vanlige var at nobelvertskapet besto av en mannlig og en kvinnelig Hollywood-stjerne, men de siste årene har én celebritet hatt oppdraget alene. I fjor var det talkshow-verten Conan O'Brien (54) som hadde jobben, året før var det hans kollega Jay Leno (67).

Blant artistene som skal på scenen, er amerikanske John Legend (38), som står for filmlåten «Glory» i «Selma». Denne sangen står på repertoaret mandag. På scenen går også Sigrid Solbakk Raabe (21) fra Ålesund. Det gjør også svenske Zara Larsson (19). Det danske bandet Lukas Graham og norske Matoma (26) skal også opptre.

Årets fredspriskonsert er den 24. i rekken.