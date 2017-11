«Mr Bean» (62) blir pappa igjen

62 år gamle Rowan Atkinson venter barn sammen med sin 29 år yngre samboer.

Det skriver engelske Mirror.

Atkinson, best kjent som Mr Bean fra den legendariske komiserien med samme navn, og hans samboer Louise Ford (33) blir ifølge Mirror foreldre tidlig på nyåret.

Atkinson har to barn fra ekteskapet med Sunetra Sastry, Ben (23) og Lily (21).

Atkinson og Ford ble kjent med hverandre i 2013, da de spilte sammen i teaterstykket «Quatermaines terms» i Londons West End. Men Louise Ford er imidlertid best kjent fra sin rolle som Kate Middleton i komiserien «The Windsors»

– Rowan og Louise er svært lykkelige og gleder seg veldig, sier en kilde til Mirror.

Ifølge avisen, som nå publiserer bilder av en tydelig gravid Louise Ford, var de to bare venner til å begynne med, men at det utviklet seg til noe mer i 2014.

Dette var etter at Atkinson ble separert fra Sunetra Sastry - og i 2015 flyttet Louise Ford inn i komistjernens fasjonable hjem nord i London.

Atkinson regnes som en av Englands rikeste underholdningsprofiler, og har en formue som er anslått til i underkant av 900 millioner kroner.

En stor del av denne formuen stammer fra rollen som Mr. Bean i komiserien med samme navn. En rolle han så til de grader er blitt identifisert med at mange bare kaller han Mr. Bean. Ja, oftere enn de bruker hans egentlige navn.

– Jeg prøver å ikke ta det for tungt. Jeg har alltid tenkt på Mr. Bean som et egoistisk, hevngjerrig barn. Han er en karakter jeg ikke ville spist middag med, sa Rowan Atkinson i et intervju med VG i 2011.

Komiserien med den ordknappe og klønete rollefiguren ble sendt på TV mellom 1990 og 1995 og har siden vært vist i reprise flere ganger i Norge. I 1997 og 2007 kom filmene.