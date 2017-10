Svensk TV4 fjerner profil etter påstander om sextrakassering

Etter flere alvorlige anklager om seksuell trakassering, er en profil i svensk TV4 suspendert fra jobben. Også en SVT-sjef er under utredning.

Det opplyser TV4-gruppen i en pressemelding. Ifølge Aftonbladet dreier det seg om en «folkekjær TV-profil» som er anklaget for seksuell trakassering og overgrep av flere tidligere kolleger.

– De nye opplysningene vi har fått er alvorlige og rimer ikke med det vi står for, sier innholdsdirektør i TV4, Åsa Sjöberg, i pressemeldingen.

Aftonbladet skriver at profilen i flere år har jobbet med ett av kanalen store programmer, og at det skal gjelde flere tilfeller av upassende oppførsel. En ikke navngitt produksjonsassistent forteller til avisen at profilen på en fest stakk hånden sin innenfor bikinitrusen hennes, og at hun deretter fikk høyere lønn for å holde munn. Andre skal ha fortalt om gjentatte overtredelser, sexisme, rasisme og homofobi. Flere sjefer i TV4 er anklaget for å ha vært med på å dekke over overtrampene.

Avisen har vært i kontakt med den ikke navngitte profilen, men han ønsker ikke å kommentere anklagene eller avgjørelsen om å fjerne ham fra jobben.

– Opplysningene som har fremkommet er så alvorlige at vi har besluttet å fjerne den aktuelle programprofilen fra jobben inntil videre. Vi må komme til bunns i anklagene, både fra vår egen og fra produksjonsselskapenes side. Nå kommer vi til å undersøke dette videre i ro og fred, og mer enn det kan jeg ikke si om hva som skjer framover, sier innholdsdirektøren.

Hun understreker videre at teamet er ekstremt viktig for TV4.

– Alle menneskers likeverd, likestilling og likebehandling står sentralt i våre verdier, og vi tar sterk avstand fra alle former for diskriminering og trakassering, fortsetter Sjöberg.

Også en mannlig sjef i allmennkringkastingen SVT er under utredning etter påstander om seksuell trakassering av kolleger. Det bekrefter sjef for bedriftskommunikasjon i SVT, Hanna Dowling, til Aftonbladet.

– Det stemmer at vi har igangsatt en intern utredning av en sjef. Opplysningene om hva han skal ha gjort ble kjent for vedkommendes sjef i går, sa hun torsdag.

I Sverige har mange historier kommet fram i lyset i kjølvannet av #metoo-kampanjen. En medarbeider i Aftonbladet er anklaget for voldtekt.

