Ole Rolfsrud og Selda Ekiz skal friste seere med nysatsing på NRK

I «Alle mot 1» skal én deltager i TV-studio kjempe mot resten av Norges befolkning – i beste sendetid. Også for programlederne blir det nervepirrende.

«Alle mot 1» er NRKs nye lørdagssatsing, og startskuddet for det interaktive, direktesendte konseptet går 13. januar. Hver lørdag i ti uker inviteres en ny deltager til studio for å bryne seg mot folket som sitter hjemme i sin egen sofa og konkurrerer via en app.

Programlederduoen Selda Ekiz (33) og Ole Rolfsrud (41) skal forsyne deltageren med syv oppgaver, som kan være alt fra hverdagslige utfordringer til eksperimenter av det heller sprø slaget.

Frykter jernteppe

Ekiz, kjent som programleder for «Anno», «Påskemorgen» og «Newton», skal styre eksperimentene utendørs. 33-åringen har mastergrad i fysikk fra Universitetet i Bergen.

– Det kuleste med «Alle mot 1» er at jeg får være med på helt elleville oppgaver hvor selv ikke jeg vet hva utfallet blir, sier hun i en pressemelding.

SPENTE: Selda og Ole lover elleville utfordringer. Foto: OLE KALAND , NRK

Til VG innrømmer Ekiz at det blir veldig spennende å være på direkten.

– Og ikke minst nervepirrende. Den største forskjellen fra det jeg har gjort før, er at man ikke kan klippe bort feil, så jeg krysser fingrene for at jeg ikke får jernteppe, tryner eller banner mens det røde lyset er på, smiler hun.

Ekiz, Gullruten-vinner og tidligere utropt til Norges mest sexy kvinne, skryter av sin nye makker:

– Det beste med Ole er at han er morsom, og at terskelen er lav for å tulle og tøyse sammen. Det er ingenting som slår å ha det lekent på jobb.

– Vågalt

Hareid-mannen Rolfsrud, best kjent fra NRK-sporten og som mottager av kringkastingssjefens språkpris for 2015, sier at «Alle mot 1» overgår alle tidligere jobber.

– «Alle mot 1» er unikt med tanke på interaktiviteten, og seerne har en viktig rolle å spille. Høydepunktene vil vere eksperimentene til Selda. De vil være lærerike, morsomme og er motoren i programmet. Det skal knuses, hoppes, klippes, dundres, kjøres og mye mer, sier Rolfsrud i kunngjøringen fra statskanalen.

Til VG sier 41-åringen at han synes NRK tar et vågalt grep når de setter ham til å lede direktesendingen.

– Mest fordi jeg aldri har gjort noe lignende før. Men jøje meg som jeg gleder meg!

Husker du denne overraskelsen (les mer om pengepremien i det nye programmet under videoen)?:

Programmet er for hele familien, og NRK opplyser om at gjennomsnittet av svarene blir nasjonens felles svar, «fordi det er mer korrekt enn en enkeltpersons svar i gruppen».

– Det er en premiestige, og pengene som er knyttet til oppgaven, går i vinnerens pott. Den av nasjonen eller deltageren som svarer riktigst på siste og avgjørende eksperiment, vinner pengene i sin pott, forklarer Heidi Gjestad, kommunikasjonsansvarlig i NRK, til VG.

– Om det er nasjonen som går av med seieren, vil én heldig spiller der hjemme bli oppringt og overrakt pengene som seerne/nasjonen har klart å samle gjennom programmet, legger hun til.

Men ingen gameshow uten hjelpemidler – både familiemedlemmer og kjendiser inngår som ingredienser.

I fjor vår TVNorge på lufta med interaktivt gameshow – «Lost in Time», noe som ikke gikk knirkefritt.

