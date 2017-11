Jimmy Fallon i sorg – avlyser TV-innspillinger

Talkshow-stjernen Jimmy Fallon (43) mistet moren sin lørdag og har måttet avlyse denne ukens innspillinger av «The Tonight Show».

Fallons mor Gloria døde på et sykehus i New York, melder Variety. Hun ble 68 år.

Kvelden før hun gikk bort, hadde innspillingen av «The Tonight Show» blitt avlyst fordi Fallon måtte sitte ved morens sykeseng. Nå er innspillingen av NBC-programmet, som sendes på kvelder ukedager, lagt på is i ytterligere en uke.

Fallon var til stede da moren døde. En talsperson for familien opplyser at Gloria Fallon hadde vært syk en tid, og at hun sovnet fredfullt inn, omgitt av sine nærmeste.

«Vi ber for Jimmy og hans familie i denne tunge tiden», lyder det i kunngjøringen.

Selv om den populære talkshow-verten er flink til å få intervjuobjektene sine til å lettre på sløret, er han selv forsiktig med å utbrodere privatlivet. Han har imidlertid snakket varmt om oppveksten sin ved en rekke anledninger.

Blant annet har Fallon forklart at foreldrene ble kjærester i tenårene, og at moren var nonne i en måneds tid – før hun skal ha innsett at hun egentlig ikke følte kallet. Fallon har ofte fleipet vennskapelig om moren sin på sending.

Showet som skulle vært spilt inn fredag, ble erstattet av en reprise.

Også i 2015 måtte «The Tonight Show» utsettes, den gangen fordi Fallon hadde skadet seg og måtte opereres.

Fallon overtok som talkshow etter Jay Leno (67) i 2014. Etter ett års «prøvetid» valgte NBC å skrive seksårskontrakt med Fallon.

