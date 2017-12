Gråtkvalt Jimmy Kimmel tok med hjerteoperert sønn på scenen

Etter en ukes pause for å sitte ved sønnens sykeseng, returnerte talkshow-stjernen Jimmy Kimmel (50) til TV-studio mandag – med gutten på armen.

– Pappa gråter på TV, men Billy gjør det ikke. Utrolig, sa en preget Kimmel under innspillingen av «Jimmy Kimmel Live».

Jimmy Fallon i sorg: Avlyste innspillinger

I armene holdt han sin syv måneder gammel sønn, som i løpet av livet har opplevd tøffere tak enn de fleste smårollinger på sin alder.

– Jeg var borte forrige uke, fordi denne krabaten ble hjerteoperert. Men se, alle sammen, han har det fint. Han har kanskje gjort i buksa, men han har det bra, sa den berømte komikeren og TV-verten foran publikum ifølge ABC News.

– Legene sier at han trolig er i løypa til minst å vinne bronsemedalje i OL i 2036, fleipet Kimmel.

FORELDRE: TV-stjernen Jimmy Kimmel og kona Molly McNearney, her på en tilstelning for en tid tilbake. Foto: Valerie Macon, AFP

Husker du? Kimmel avbrøt rocker på direkten

Lille Billy kom til verden 21. april med en hjertesykdom, som gjorde at han måtte opereres bare tre dager etter fødselen. Kimmel og kona Molly McNearney (39) ble klar over at ikke alt var som det skulle med den nyfødte sønnen da en sykepleier kort tid etter fødselen reagerte på at gutten var «litt rosa».

– I løpet av kort tid ble rommet fylt opp med flere leger, sykepleiere og masse utstyr, og det ble raskt slått fast at han ikke fikk nok oksygen i blodet. Det var en forferdelig opplevelse, betrodde Kimmel i sitt eget talkshow i mai.

– Det var de lengste tre timene jeg har opplevd i hele mitt liv, fortalte han.

Jimmy Kimmel på TV: Fortalte om sønnens dramatiske skjebne

– Billy må gjennom ytterligere en operasjon, forklarte den stolte pappaen på TV i går, samtidig som han viste bilder av sønnen fra sykehuset.

Husker du? Tok pause av respekt for Letterman

Gutten er Kimmel og McNearneys andre felles barn. De to ble foreldre til en jente i juli 2014. Komikeren har to barn fra før, Katie (25) og Kevin (23), med ekskona Gina Kimmel, som han skilte seg fra i 2002.

Paret har det siste året donert store summer til Children’s Hospital i Los Angeles. Kimmel har også i kjøvannet av sønnens helseproblemer engasjert seg sterkt i amerikansk helsepolitikk for å sikre alle mennesker rett til behandling.

Tilbakeblikk: Kimmel gjorde narr av NRK-program