Alle hyller «Mammon» etter Emmy-prisen

– Det er bare å finne frem alle klisjeene som «sinnsykt», «fantastisk» og «utrolig gøy». For det er akkurat hva det er, sier hovedrolleinnehaver Jon Øigarden om nattens historiske Emmy-pris til «Mammon 2».

– En ting er å være nominert, gøy det. Men dette er bare helt fantastisk. Serien er sett av mange, anmeldelsene har variert fra terningkast seks i Aftenposten til to i Dagbladet. Men å komme igjennom et nåløye som dette - det er bare helt utrolig, fascinerende og motiverende, sier Jon Øigarden til VG.

Selv hadde han ikke anledning til å være i New York i natt og være med på feiringen. Til det er han altfor opptatt med innspillingen av 22. juli-filmen som Netflix står bak og hvor Øigarden spiller advokat Geir Lippestad.

– Vi er midt i innspillingen av rettssaken nå, sier Øigarden.

Han legger ikke skjul på at han synes det er kjempehyggelig for han som hovedrolleinnehaver at «Mammon 2» nå har fått Norges første Emmypris for beste dramaserie.

– Men jeg tenker likevel ikke på at det er jeg som har fått prisen. Her er det mange kokker og jeg er en av dem, men de som er de viktigst er jo serieskaperne Gjermund og Vegard Stenberg Eriksen. Det er de som er spydspissene, det er de som har jobbet med prosjektet i mange år, sier Jon Øigarden.

Samtidig utelukker han ikke at nattens Emmy-pris kan ha en positiv betydning for hans karriere også.

– Jeg har jo både en engelsk agent og en amerikansk manager og dette kan være med på å gjøre deres arbeid lettere. Men uansett koker det ned til det du gjør og hvordan du gjør det, sier Jon Øigarden.

En annen som også finner frem alle klisjene på en dag som denne er kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Dette er skikkelig moro. Ekstra moro er det jo fordi NRK Drama satte seg som mål for fire år siden å vinne en Emmy-pris som dette. Det er viktig for oss. NRK må være en publisist i verdensklasse. Vi må levere like godt som de gjør i USA, hvis ikke er det norsk kultur og det norske kulturuttrykket som taper. I dag er det bare å bøye seg med alt man har for denne gjengen som nå har klart nettopp det, sier Eriksen til VG.

Han ble vekket klokken tre i natt av en overlykkelig Gjermund Stenberg Eriksen.

– Det var gods stemning for å si det slik. Gutta var høyt over bakkeplan, både fysisk og psykisk, fortsetter Eriksen.

Han tenker at noe av grunnen til at NRK i natt fikk nettopp denne viktige og ettertraktede Emmy-prisen at man virkelig har tort å sette seg et mål.

– Der har vi lært av idretten. Du vinner ikke gull hvis målet er en fjerdeplass. Vi må tørre å sette ord på målet. For å vinne en Emmy må vi levere i verdensklasse. Vi må gå etter de beste ideene, sier kringkastingssjefen.

Neste år bruker NRK 350 millioner kroner på norsk drama.

– Jeg tror kanskje den nye, store norske dramaserien blir «Heimebane» med Ane Dahl Torp og John Carew i hovedrollene. Den kommer i mars etter at OL er ferdig, sier Eriksen.

Ingar Helge Gimle spilte den maktsyke finansministeren Erik Ullrichsen i «Mammon». I likhet med Øigarden, hadde han heller ikke anledning til å være i New York under prisutdelingen.

– Her går det i innspilling av påskekrim for Radioteateret om dagen og «Kollaps i kulissene» på Chat Noir om kvelden. Men du verden så gøy dette er! Det betyr mye for bransjens selvtillit og kommer på toppen av suksessen til «SKAM», «Nobel» og «Frikjent», sier Gimle til VG.

Margrete Soug Kåset jobbet som såkalt «story editor» på «Mammon 2». Hun var i et skriveteam med brødrene Stenberg Eriksen.

– Jeg har sovet èn time i natt, dette var utrolig morsomt! Vi var faktisk ute og feiret litt på forskudd. Så måtte jeg legge meg, men ble vekket etter en time av plinging fra Facebook.

Nils Ole Oftebro spilte redaktør Frank Mathisen, en populær karakter som dør i løpet av sesong to.

– Jeg er så utrolig stolt på vegne av norsk drama, dette var veldig gøy, selv om jeg har sovet meg fra hele feiringen! Det var veldig god stemning på «Mammon»-settet, mange artige diskusjoner om detaljer i dialogen. Jeg synes Mathisen var en fin fyr, jeg ble ganske glad i han, så jeg likte ikke å bli drept! humrer Oftebro overfor VG.