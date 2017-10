Line Andersen: Livredd for å bli syk før TV-aksjonen

Line Andersen (44) er livredd for å bli syk foran søndagens TV-aksjon. Så da samboeren Kamal (38) ble forkjølet denne uken, flyttet han ned i kjelleren og hun opp i tredje etasje i huset på Ullevål.

– Så nå sier vi god natt på SMS, sier Line Andersen til VG.

Søndag er hun en av programlederne under årets TV-aksjon. Sammen med Leo Ajkic, Mikkel Niva og Benedicte Bendiksen, skal hun guide seerne gjennom den tradisjonelle maratonsendingen. I år er det UNICEF som har fått aksjonen, og midlene som kommer inn skal gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.

– Innad i NRK er det stor prestisje knyttet til å være programleder for TV-aksjonen. Til sammen har jeg jobbet med forberedelser til årets sending i tre måneder. Blant annet har jeg gjort en fantastisk spennende og utrolig lærerik reportasjereise til Colombia, forteller Line.

Les også: «Skam»-rolle solgt for 50.500 kroner under TV-aksjon

Hun tar jobben på alvor, er til stede hundre prosent og sier at det er knapt den artikkel i norske medier den siste tiden som har handlet om barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan eller Sør-Sudan, som hun ikke har lest.

Line Andersen (44) Line Andersen er født og oppvokst på Bøler i oslo, hvor hun bodde til hun var 17 år. Hun har vært programleder for TV-sporten i en årrekke, men også utlånt til andre avdelinger i NRK. Denne helgen er hun aktuell som programleder for årets TV-aksjon. Andersen har vært kjæreste og samboer med den tidligere toppfotball-spilleren Kamal Saaliti (38) som opprinnelig er fra Marokko i 16 år.

– Men så er jeg blitt mye klokere de siste to månedene, sier hun.

Line Andersen startet sin journalistiske løpebane som redaksjonsassistent i VG og kom til NRK og TV-sporten i 2004 etter også ha jobbet en periode P4. Etterhvert har store direktesendinger blitt hennes spesialfelt. Det har vært utallige sportsendinger, fire 17. mai sendinger og ikke minst VM i sjakk.

Les også: TV 2-anker presenterte kjæresten i sportsnyhetene

– Til sammen snakker vi nok rundt tusen timer på direkten, sier Line.

Hun elsker direktesendinger – gjerne så lange som mulig. Line Andersen har sin egen målestokk på hver eneste sending hun gjør. I hennes verden skal hun «slå» Javier Sotomayors legendariske verdensrekord i høydehopp på 245 fra 1992.

– 250 er mitt mål, men dit kommer jeg nok ikke. Skal jeg komme i nærheten av det, må jeg utvikle meg til å bli en blanding av Anne Lindmo, Anne Grosvold og den engelske programlederen Cat Deely, som blant annet er kjent for sine utrolige morsomme punch lines.

ÅRETS PROGRAMLEDERE: Leo Ajkic, Mikkel Niva, Line Andersen og Benedicte Bendiksen er programledere for årets TV-aksjon på NRK. Foto: Julia Naglestad / NRK

Mot dette bakteppet legger ikke Line Andersen skjul på at hun ble utrolig stolt da Anne Lindmo i den siste podcasten «Lindmo og Co» på spørsmål om hvem hun ville ha som vikar dersom hun ble syk, svarte Line Andersen.

– Det var morsomt, sier Line

Husker du? Ida Nysæter Rasch ble mamma: – Magisk

Men Line har ikke vært så langt unna heller 250-målet sitt heller.

– Jeg mener at på en av sendingene fra sjakk-VM klarte vi 230. Men da stemte virkelig alt. Ikke minst gjestene vi hadde i den sendingen, som var helt fantastiske.

I den andre enden av skalaen, liker hun dårlig å ikke gjøre det bra nok i egne øyne.

– Jeg trives foran kamera. Det er viktig for meg å få det til, og jeg blir lei meg når jeg ikke gjør det. Som mange andre har jeg en varierende grad av selvtillit - og jeg har også dårlige dager. Noen ganger er det sånn at jeg nesten sliter meg selv ut på det. Men heldigvis bor jeg sammen med en mann som vet hva det vil si å ha et prestasjonsyrke.

For Line Andersen stiller store krav til seg selv. Det er lite som er tilfeldig - og som regel mye forberedelser som ligger bak når kanalverten setter over til Line Andersen. Uansett hvor i verden hun måtte være og hva slags direktesending hun leder. For henne er ikke sport bare sport.

Les også: Ørjan (26) trykket feil – bestilte Astrid S-date til 11.000 kroner under TV-aksjonen

– Jeg vil gjerne gjøre sendingene litt større, jeg vil gjerne at de skal handle om noe mer enn bare resultater. Derfor forbereder jeg meg alltid så godt jeg kan, leser meg opp på sosiale forhold, politikk, historie, geografi, hendelser og begivenheter i land vi er i - eller land som deltakerne kommer fra. I løpet av sendingene prøver jeg å flette inn dette. Sånn sett var det både inspirerende og morsomt med VM i friidrett i London med deltakere fra over 200 forskjellige land, forklarer Line.

GJORDE INNTRYKK: Line Andersen har vært i Colombia for TV-aksjonen. I et tidligere geriljakontrollert område sør i landet møter hun elleveåringen John Sebastian Cavides. Han deler sin dramatiske historie med norske TV-seere lørdag. Foto: NRK

Hun er opptatt av å ta seerne på alvor, at de fortjener at hun er godt forberedt når hun er på lufta.

–Jeg unngår helt bevisst å stille spørsmål som «hva følte du da», «hvordan er stemningen» eller «hjertelig velkommen til...». Men det betyr selvfølgelig ikke at jeg ikke snakker med for eksempel Aksel Lund Svindal om skader og meritter eller andre spørsmål jeg vet seerne er opptatt av, sier Line Andersen.

Så mye som hun er på TV, er det ikke til å unngå at hun blir mye eksponert, at hun blir kjent - og mange kan mene mye om henne.

– Jeg er så forskånet for kritikk fra seerne. Det er helt sikkert mye dritt der ute, men jeg oppsøker det ikke, leser ikke kommentarfeltene. Jeg er lite aktiv på sosiale medier, har en privat facebook-profil. Men de jeg hører fra er stort sett positive - og de som kjenner meg igjen på gaten er bare hyggelige, sier Line Andersen.

Les også: Artister samlet inn 19 millioner til Nepal-ofre

Men det finnes en annen Line også. En elsker å planlegge reiser, en som drar på hytta i Sigdal så fort anledningen byr seg. En som leser oppskriftene høyt for samboer Kamal mens han tilbereder maten. En som karakteriserer seg selv som «en overfladisk interiør-idiot» som når hun kommer hjem og finner sofaen, kan lese i timevis om interiør og arkitektur.

– Da slapper jeg virkelig av, da forsvinner alt annet, sier Line Andersen.