Thomas Seltzer er blitt pappa: – Det er stor stas

NRK-profilen og Turboneger-rockeren forteller på Facebook at han og forloveden Cecilie Caroline Waade har fått en datter.

Programleder og musiker Thomas Seltzer (48) ble pappa for første gang da han og kjæresten (33) fikk en datter natt til fredag.

På sin Facebookprofil, skriver Seltzer: «Kl. 02.22 i natt fikk Cecilie og jeg en datter, og Amalie fikk en lillesøster. Babyen er nydelig og sterk og vi er forelsket i henne.»

Bildet til teksten viser en liten babyhånd i en større, og Seltzer skriver at det er søstrene som er avbildet.

– Det er stor stas å få barn når man selv er på vei inn i livets høst - eventuelt vinter, skriver han i en kommentar til VG via SMS.

Det var i 1. april i år Seltzer meldte om familieforøkelsen på Facebook. Enkelte spurte seg om det var aprilsnarr, men dette avviste programlederen selv:

PAR PÅ FEST: Cecilie Caroline Waade og Thomas Seltzer ankommer feiringen av Harald Eias 50-års dag i februar 2016. Foto: Frode Hansen , VG

«Det er faktisk ikke aprilsnarr, men vi bestemte oss for å annonsere det på dagen for fullført første trimester, og det er i dag: Cecilie og jeg skal ha baby, Amalie

skal bli storesøster. Vi gleder oss! (We're actually having a baby.)»

Paret har vært sammen siden 2009, og før jul i fjor fridde Seltzer på en ferietur i Costa Rica.

«Det stemmer! Det var ikke et minutt for tidlig! Hilsen Norges heldigste mann», skrev en lykkelig Seltzer på SMS til VG etter at Waade hadde svart ja.

Paret har lenge pendlet mellom Oslo og Trondheim, men da var planen å flytte sammen i nybygd hus på Nesodden.

På spørsmål fra Dagbladet i mars på hva slags pappa han han ville bli en gang i fremtiden, svarte Seltzer:



– Jeg veit ikke, hva er i vinden? Curlingforeldre som koster vei for ungene sine, eller helikopterforeldre som svever over kidsa som droner? Jeg får bare se hva trenden er, og gjøre det stikk motsatte.

Også i et åpenhjertig intervju med VG+ i 2015 snakket Seltzer om at tanken på å få barn skremte han litt:

– Det tror jeg skyldes at jeg har et skjørt hjerte, uttalte han blant annet den gangen.

