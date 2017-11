«Skam» erobrer Frankrike

PARIS (VG) Skuespillerene i «Skam» håper serien kan gi også franske ungdommer en følelse av at de ikke er alene.

I Paris' fornemme bydel Saint-Germain des Prés strekker køen seg femti meter ut på fortauet når franske fans får muligheten til å treffe skuespillerne fra den norske dramaserien «Skam». Serien har aldri offisielt blitt vist i Frankrike, men har likevel skaffet seg en solid fanbase. 22-åringene Shaima, Buchra og Taloula har sett alle episodene streamet på nett.

– «Skam» er så herlig annerledes enn alt annet vi har sett! Måten bitene av serien slippes på mange plattformer får deg til å føle at du kjenner dem. Dessuten tar den opp tema som alle kan identifisere seg med, sier 22 år gamle Taloula Hunter til VG, ivrig.



Frankrike er ett av fem europeiske land som nå skal få sin egen versjon av «Skam». Tidligere er serien solgt videre til Danmark, Sverige, Island og USA. Når skuespillerne, bedre kjent som Noora, Eskild, Chris og Sana, stiger ut av en bil foran fansen, er den enorme etterspørselen etter selfies betegnende for hvor høyt elsket hver og én av karakterene har blitt.

– Det føles jo egentlig helt surrealistisk. At vi har fått være med på det som startet som et bitte lite frø, og som bare eksploderte. Sånn var det jo i Norge også, vi ante ikke hva dette skulle bli til og alt har skjedd så brått at jeg har nok vendt meg til det ennå. Samtidig kjennes det både fint og trygt!, sier skuespilleren bak Chris, Ina Svenningdal i det Skam-kvelden begynner i Paris.

Ingen russetid

På arrangementet i Paris kunne den franske produsenten France Television, tilsvarende NRK i Norge, røpe at innspillingen av de første 22 episodene begynner i januar. I likhet med den norske versjonen vil de bygge universet rundt fem jenter. Serien skal bevare karaktertrekkene til hovedpersonene vi kjenner, men ha en fransk vri, og karakterene vil få franske navn.

– Det er viktig for oss å formidle de samme verdiene som originalversjonen gjør, men samtidig vil vi ikke kopiere. Dessuten er det noen særnorske ting som vi må luke ut og heller finne franske ekvivalenter til. Russebuss og russetid er jo ikke akkurat en naturlig del av fransk ungdomsliv, humrer produsent Denis Leroy til VG.

Leser alt fra fansen



Selv om det franske teamet ikke engang har begynt å filme, har siden « Skam France» nesten 12.000 følgere på Facebook, og «Skam» omtales i flere franske medier som «den norske Skins». Fra scenen i Saint-Germain des Prés benyttet Josefine Frida Pettersen, bedre kjent som Noora, sjansen til å takke de mange tilhengerne.

– Vi leser alt dere skriver til oss, selv om det kanskje ikke virker sånn. Vi ser alle beskjedene og meldingene. Og dere er virkelig nydelige!, sa den populære skuespilleren, og fremkalte et trollbundet sukk fra salen av unge franskmenn.

OGSÅ FOR VOKSNE: – Skam minner voksne på hvordan det er å være ung, slik at de innser at man egentlig er likere enn man trodde, sa Ina Svenningdal til oppmøtte fans og fransk presse i Paris. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG.

Universelle verdier



Ivrige fans fra utlandet har nærmest blitt en del av hverdagen for de unge skuespillerne, enten det har vært gjennom tilfeldige møter med tyrkiske ungdomsfans i Berlin, eller russere på Mallorca, som elsker den norske serien. En episode med en kinesisk Skam-entusiast i New York gjorde særlig inntrykk på Carl Martin Eggesbø, forteller mannen bak Eskild.



– Plutselig hører jeg « fy faen, fy, fy faen» bak meg, og der står det en fremmed mann som hadde sett på Instagram at jeg var i New York. Han hadde reist i to timer for å prøve å finne meg, og var helt over seg av lykke, fordi for han var historien om Even og Isak den første gangen han så en kjærlighetshistorie han kjente seg igjen i. Jeg ble rørt og stolt da jeg snakket med han. Det er slike møter som viser hvor universelt og fint «Skam»-universet er, sier den norske skuespilleren til VG.

Iman Meskini, som spiller Sana i serien, må bruke nøye tilmålte perm-dager fra førstegangstjenesten for å være med på å spre «Skam» til utlandet. I Paris forteller hun VG at hun ikke er et sekund i tvil på at serien er verdt det.

– Jeg tror og håper «Skam» kan gi franske ungdommer noe samme av det har gitt de norske: Vissheten om at man ikke er alene i de tingene man går igjennom, og styrken til å være tro mot den man er.