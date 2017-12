Kardashian-familien går rettens vei mot Blac Chyna

Kris Jenner, Kim Kardashian West og Rob Kardashian skal legge frem sitt krav for retten i Los Angeles 18. januar.

Stridens kjerne er et søksmål Blac Chyna (29) la frem i oktober. Chyna beskylder ekskjæresten Rob Kardashian (30) for fysisk og psykisk mishandling, og for å ha skadet hennes merkevare.

Blac Chyna om nakenbildene: – Jeg ble knust

Anklagene går også ut på at Kris Jenner (62) og barna Kim Kardashian West (37) og Rob Kardashian skal ha skyld i at TV-kanalen E! droppet en sesong to av realityserien «Rob & Chyna», der eksparets forhold og barnefødsel skulle dokumenteres. Opprinnelig var resten av Kardashian-søskenflokken også saksøkt, men Chyna har siden moderert antallet.

Fått med deg? Rob Kardashian angrer på utbrudd

Bladet People har fått innsyn i rettsdokumeenter stemplet 21. desember, der det kommer frem at advokater for Kris, Kim og Rob krever å få søksmålet avvist.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Lest denne? Han splittet Kardashian-familien

I kravet hevder Kardashian-familien at Chyna selv sørget for bråstopp for TV-konseptet da hun i juli fikk utstedt besøksforbud mot Rob. De mener at besøksforbudet umuliggjorde en fortsettelse på TV-serien, som allerede i første sesong demonstrerte for seerne at Rob og Chyna hadde et svært turbulent samboerskap.

Rob sønderknust: Forlatt av Blac Chyna

Hva Chyna krever i økonomisk oppreisning for det hun mener er tort og svie, er ukjent. Kardashian-trioen skal møte i retten 18. januar for å legge frem sin sak.

Vakte oppsikt: Rob offentliggjorde søsterens private nummer

Rob har hele tiden hevdet at han er uskyldig anklaget av eksen. Chynas advokat, Lisa Bloom, sier imidlertid til People at hun og hennes klient er overbevist om å vinne frem i retten.

Gjorde familien berømt: Kris Jenner forteller om Kim Kardashians sex-video