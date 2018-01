Khloe Kardashian i TV-intervju: – Vi vet ikke om det blir gutt eller jente

Det fortalte den 33 år gamle realitystjernen i «The Ellen DeGeneres Show» torsdag.

Dette er det første TV-intervjuet hun gir etter at hun før jul bekreftet på Instagram at hun er gravid. Noe som flere amerikanske medier har omtalt, blant annet ET.

– Jeg prøver så lenge jeg kan å unngå å bruke de typiske mammaklærne, fortalte Khloe Kardashian som stilte til intervju i en ettersittende hvit kjole.

Hun forteller at hun har et ønske om å finne ut om det blir en gutt eller jente, men foreløpig vet hun ingenting om barnets kjønn. Men hun hun legger da heller ikke skjul på at det skaper visse problemer når det gjelder navnevalg.

– Blir det en gutt skal han kanskje hete Junior eller Tristan Jr. Blir det en jente vet jeg ikke helt hvor vi skal begynne. Men jeg tenker noe på K eller T, fortalte Khloe Kardashian i intervjuet.

Samtidig var realitystjernen opptatt av å få frem at hun hadde ingen hast med å inngå et nytt ekteskap.

– I motsetning til tidligere har jeg ikke hastverk denne gangen. Nå nyter jeg jeg livet der jeg er svært lykkelig, fortalte den vordende mor.

Ryktene om graviditeten har svirret lenge i amerikanske medier, allerede får dager etter at nyheten sprakk om at lillesøster Kylie Jenner (20) angivelig venter sitt første barn med rappekjæresten Travis Scott (25).

Ikke navngitte kilder har tidligere fortalt til amerikanske medier at Khloe og den vordende barnefaren, basketspilleren Tristan Thompson (26), er overlykkelige.

Paret har vært kjærester i snaut halvannet år. Khloe var tidligere gift med Lamar Odom (37), men ekteskapet var svært turbulent. De fikk aldri noen barn sammen. Thompson, på sin side, har sønnen Prince Oliver (1) fra et tidligere forhold.

