Kevin Spacey tar pause fra skuespillertilværelsen

«House of Cards»-stjernen tar en pause fra skuespillerkarrieren etter anklagene mot ham.

Stjernen vil ha hjelp til å komme seg vekk fra rampelyset, ifølge nettstedet ENews.

Det har stormet rundt Spacey de siste dagene. Det hele begynte da skuespilleren Anthony Rapp forrige uke beskyldte «House of Cards»-stjernen for å ha forgrepet seg på ham da Rapp var 14 år, i 1986.

Kort tid etterpå ble det også klart at «House of Cards» setter punktum etter neste sesong, som for tiden spilles inn. Produksjonen av den kommende sesongen stanses også inntil videre, ifølge ENews.

– Spacey tar tiden til å få evaluering og behandling, sier en representant for Spacey til Variety.

Siden Rapp kom med sine anklager, har også den meksikanske skuespilleren Roberto Cazazos og den amerikanske dokumentarfilmskaperen Tony Montana anklaget Spacey for uønsket oppmerksomhet.

Spacey beklaget overfor Rapp kort tid etter anklagene ble kjent.

– Jeg har stor respekt for og beundrer Anthony Rapp som skuespiller. Jeg er forferdet over å høre historien hans. Jeg husker ærlig talt ikke episoden, det ville vært mer enn 30 år siden. Men hvis jeg har oppført meg som han beskriver, skylder jeg ham en oppriktig unnskyldning for det som måtte ha vært dypt upassende, forfyllet oppførsel, og jeg beklager følelsene han beskriver som han har båret med seg alle disse årene, skrev Spacey på Twitter.

Som følge av anklagene fratas Spacey den internasjonale Emmy-prisen, som han skulle mottatt 20. november.