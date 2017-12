Khloe Kardashian er gravid

Superstjernen bekrefter selv ryktene som lenge har svirret i amerikanske medier.

«Min største drøm har gått i oppfyllelse!» skriver Khloe på Instagram.

Ikke navngitte kilder har tidliger fortalt til amerikanske medier at Khloe og den vordende barnefaren, basketspilleren Tristan Thompson (26), er overlykkelige.

Mer babylykke? Kylie Jenner skal være gravid

Paret har vært kjærester i om lag et år. Khloe var tidligere gift med Lamar Odom (37), men ekteskapet var svært turbulent. De fikk aldri noen barn sammen. Thompson på sin side har en sønn på litt over ett år fra et tidligere forhold.

«Jeg har ventet og tenkt, men Gud hadde en plan hele tiden. Han visste Hva han gjorde. Jeg måtte bare stole på Ham og være tålmodig», skriver TV-stjernen videre på sin Instagram-konto, der hun følges av mer enn 70 millioner mennesker.

De første ryktee rundt Khloes graviditet begynte å svirre få dager etter at nyheten sprakk om at lillesøster Kylie Jenner (20) angivelig venter sitt første barn med rappekjæresten Travis Scott (25).