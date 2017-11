Julie Andem tar kontroll over amerikanske «Skam»

Julie Andem kvinnen bak NRKs internasjonale suksess, «Skam» har nå takket ja til å regissere og utvikle den amerikanske versjonen av serien.

Det skriver Andem på sin Instagram-konto fredag kveld.

– Jeg ville ikke gi den til noen andre. Det vil bli en utfordring å lage «Skam» i en annen kultur, på et annet språk, til et større og mer mangfoldig publikum. Men jeg lover å legge alt jeg kan i dette prosjektet, skriver Andem.

Hun understreker at «Skam» er ikke hennes program, alle sammen eier vi «Skam».,

– Det er ikke bare en dramaserie. Det er et event, et samfunn som vi alle er en del av. Så vær så snill, hjelp meg. La oss vise tenåringer overalt at de ikke er alene, avslutter Andem innlegget sitt.

I tillegg inviterer Andem inn til en åpen audition for alle født mellom 1998 og 2001.

Sendes på «Facebook watch» 2018

Den amerikanske SKAM-versjonen settes til hovedstaden i Austin i Texas, som blant annet er kjent for musikkfestivalen «South by Southwest»

Serien vil bli produsert av XIX Entertainment, og skal sendes på Facebook Watch i 2018. I utlysingen til auditionen presiseres det at man ikke trenger noen erfaring for å delta.

Så sent som i sommer da hun fikk årets Peer Gynt pris bedyret Andem at nå var hun helt ferdig med «Skam».

– Jeg vet absolutt ikke noe om hva som skjer med «Skam» og USA. Alle spør om det, men det er helt sant, jeg vet ikke noe mer om det, sa hun til VG den gangen

«Skam»-suksessen har vært formidabel – og selv om hun gjerne og ofte bruker ord som «veldig gøy og fantastisk moro» har det også vært tøft.

– Klart det har vært et stort press. Massevis. Særlig kjente jeg på det før sesong tre. Da hadde alle store forventninger, sier Andem.

Hun er veldig tydelig på at grunnlaget for «Skam»-suksessen i hovedsak ligger hos ungdommen selv. Hun har gjort dybdeintervjuer – mange av dem opptil tre timer lange. Hun har oppsøkt ungdomsmiljøer, fått ungdommen til å snakke om seg selv.

Holdt seg i bakgrunnen

– Det har ikke vært så vanskelig heller. Så lenge man lover dem at de kan være anonyme har det gått fint. Etter hvert har jeg også kommet tett på skuespillerne, som i aller høyeste grad har vært med på å forme serien, sier Julie Andem.

Hun har hele tiden valgt å holde seg i bakgrunnen og er veldig tydelig på at hun slett ikke ønsker oppmerksomhet rundt sin egen person.

– Hadde det bare vært opp til meg, hadde jeg sittet her og snakket nå heller. Jeg trives veldig godt med å holde meg i bakgrunnen, men mange har hatt vanskelig for å forstå at jeg ikke har hatt lyst til å være i fokus, være foran kamera, fortsetter Julie Andem.

For henne har årene med «Skam» nærmest vært altoppslukende. Hun har vært veldig tett på serien – og vært med på å bestemme det meste.

Alt fra manus til klipp og regi, ja ned på detaljer som hvor mange prosent svart det skulle være i selve «Skam»-logoen.