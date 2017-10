Jorun Stiansen har aldri møtt sine fem biologiske søsken

I kveldens «Skal vi danse» er det én av deltagerne du bør holde et ekstra godt øye med, nemlig Marina Zalazar Franco (33).

Marina hvem, sa du? Jo, vi kjenner henne nok best som det energiske sørlandsfyrverkeriet Jorun Stiansen. Men hun heter altså også Marina Zalazar Franco – navnet hun hadde da hun som adoptert baby ankom Fornebu og Norge fra Colombia på forsommeren i 1984.

– Det var flere adopterte på det flyet. Alle var stille og sov pent, unntatt ei lita jente som gråt hele veien. Og det var Jorun Stiansen, skratter hun når hun gjenforteller hva hun selv har blitt fortalt av mor og far i ettertid.

Det kronisk gode humøret til tross; det ligger alvor i bunn når Jorun Stiansen og dansemakker Fredric Brunberg i kveldens «Skal vi danse» lager colombiansk gatefest på dansegulvet.

– Jeg vet at det finnes andre adopterte der ute som ikke har hatt det like bra som meg gjennom oppveksten. Derfor vil jeg dedisere dansen til det å være stolt over sin egen identitet, samme hvor du kommer fra, samme hvordan du ser ut, sier Stiansen.

Forrige uke: Skuffet Trude røk ut av «Skal vi danse»: Nektet å gråte

DANSEGLAD: Jorun Stiansen på premieren av «Skal vi danse» i høst. Foto: Frode Hansen , VG

VG+: Slik gikk det med idolene!

Bygger selvtillit

– Det handler om å bygge selvtillit – om å være seg selv og kjenne på at ting skal være trygge og gøy. Tenke at livet også kan være en himla fest. Jeg håper at noe av dette kan smitte over fra oss når vi danser, sier hun.

Jorun Stiansen forteller at hun kjenner til at hun har fem søsken i Bogota, men at hun aldri har følt behov for å oppsøke hverken dem eller sin biologiske mor – om hun fremdeles lever.

– Men jeg har jo en mor og en far – det er Else og Sven Olav, det! Jeg kjenner jo ikke til noe annet – jeg er fra Vennesla og sørlending på min hals, selv om jeg ikke er født på Kristiansand sykehus!

LITE KNØTT: Jorun Stiansen som baby etter ankomst i Norge. Foto: PRIVAT

– For meg har det heller aldri vært en hemmelighet at jeg er adoptert fra Colombia. Mamma og pappa begynte tidlig å fortelle meg om Colombia og vise meg bilder av blomster og dyr derfra. Det var en god følelse, forteller Jorun Stiansen.

Selv om det ikke har vært et tema i barndommen, innrømmer Stiansen at hun har tenkt mer på sin biologiske familie de siste årene.

Les mer: Jorun Stiansen (33) tilbake: – Håper jeg aldri blir voksen

Fem søsken

– Ikke at det ligger veldig langt fremme i pannelappen, men litt mer nysgjerrig har jeg nok blitt – jeg har jo tross alt fem søsken som jeg deler en biologisk mor med. Det er så sterkt, vet du. Jeg tror at hun – da hun fant ut at hun var gravid med meg – bestemte seg for å adoptere meg bort fordi hun så at hun ikke hadde mulighet til å ta seg av meg. Skulle jeg treffe henne en dag, er det jeg ville ha sagt til henne – takke henne for den uegoistiske avgjørelsen om å gi avkall på meg for å gi meg det livet jeg fortjener. Det er pinadø så sterkt!

– Har du vært i Colombia?

DET FØRSTE BILDET: Jorun og moren Else etter ankomst i Norge, da Jorun var bare 20 uker gammel. Foto: PRIVAT

– Én gang, med PLAN International. Da vi fløy inn, sa mamma til meg at her er du født. Det var en spesiell følelse, men det går ikke an å tenke på hvordan livet hadde vært om jeg hadde vokst opp der. Det er et sånt drømmescenario som det ikke går an å forholde seg til. Men jeg kjente en spesiell energi der. For eksempel var alle der nede like høylytte som meg, så jeg vet hvor akkurat det kommer fra! Dessuten var jeg plutselig like høy som de andre jentene igjen. Det var kult, ler hun.

Denne energien er det Jorun Stiansen vil vise frem i kveld, til ære for alle som sliter med leie tanker rundt det å være adoptert.

– Det er trist når jeg får meldinger fra adopterte som sitter der og tenker at mamma valgte dem vekk. Som har spørsmål om hvordan det er å være adoptert, det å ha en annen hudfarge enn andre. Jeg hater tags – svarte, lyse, homser, streite – slike tags burde brennes opp! Jeg tenker i presens og ser bare fremover og deler gjerne mine egne gode erfaringer for å hjelpe andre til å gjøre det samme.

Les også: Idol-Jorun om bilbrannen: – Helt uforståelig