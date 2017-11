Jon Almaas og Anne Rimmen skal sørge for OL-stemningen

Hjemme fra Norge skal duoen lede «OL-Kveld» på TVNorge, som de beskriver som et OL-basert underholdningsprogram.

– Jeg har jobbet mest med underholdning og humor og det kommer jeg til å fortsette med. Du har bakgrunn fra sport og nyheter, og sånn sett komplementerer vi hverandre, fastslår Jon Almaas.

Eller med Rimmens ord:

– Det er ganske opplagt at jeg er den streite og ordentlige av oss, også skal Jon få lov til å være ... Jon, sier hun og ler.

Skal lage OL-suppe

MINNI MUS OG GUFFEN: Jon Almaas henter inspirasjon fra Disney for å beskrive seg selv og Anne Rimmen som programlederduo. Foto: Anniken Aronsen , VG

VG møter duoen på Sentralen i Oslo, som skal gjøres om til TV-studio når vinter-OL inntar Pyeongchang i Sør-Korea i februar. Her skal dagens høydepunkter, nedturer og den olympiske ånd trekkes inn hos Almaas og Rimmen på kveldstid i Norge, etter at utøverne har prestert på dagtid.

– Vi skal på en måte lage en god suppe på den kraften som har blitt kokt i løpet av dagen, også serverer vi suppa sånn lett krydret på kvelden, filosoferer Almaas.

De uttrykker begge at de gleder seg til å formidle OL-stemningen til det norske folk.

– Jeg føler at å være programleder i et OL-basert show er det nærmeste jeg kommer å være idrettsutøver i OL, sier Almaas som aldri nådde særlig høyt sin tid som hobby-ishockeyspiller.

Humorlag i Sør-Korea

Almaas er nå aktuell med «Praktisk info med Jon Almaas», og Rimmen ser du i «Mandagsklubben». Etter de er ferdige med hvert sitt show, settes alle kluter til OL-forberedelsene.

– Jeg har sett for meg at vi antakelig kommer til å feire jul sammen, jeg veit ikke om du har tatt opp det hjemme, spør Almaas sin kommende programlederhalvdel spøkefullt.

Til å krydre direktesendingen har de et lag av humorprofiler på plass i Pyeongchang som inkluderer stuntreporter Calle Hellevang-Larsen, folkelivsreporter Magnus Devold, Lene Kongsvik Johansen i form av karakteren Wenche og Espen Eckbo i sine mange forkledninger.

Programlederne er begge spente på å gå direkte fra Sentralen hver kveld i de 15 dagene vinter-OL varer. Rimmen er rutinert hva gjelder direktesendinger fra sin tid som sportsanker, og flere ganger figurert som programleder for NRK under OL.

– Jeg synes direktesendinger er kjempegøy. Man er litt mer skjerpa. På opptak vet man at man kan ta det om igjen, det kan man ikke på direktesending. Selv de rutinerte får et snev av nerver – heldigvis, for da tror jeg man blir mer på hugget, forteller hun.

Almaas har mindre erfaring med å gå direkte, og ytrer at han har «hatt godt av å bli redigert».

– Heldigvis er Anne med, nikker han mot kollegaen sin.

Almaas og OL-flagget

Men er det noe Almaas kan skilte med som ikke Rimmen kan, så er det å ha tatt på det offisielle OL-flagget. Komikeren tar oss med tilbake til 1994, og OL på Lillehammer.

– Jeg ble hyret inn som sjåfør for Nagano-delegasjonen fra Japan. Det var en ekstrajobb jeg gjorde nesten gratis for å være i nærheten av det hele. Høydepunktet var da det var avslutningsseremoni og flagget ble pakket ned. Disse folkene skulle ha det med, så da hadde jeg det i bilen min, og fikk tatt på det, forteller han stolt.

De to profilene skal lede tilsammen 15 sendinger fra 9. februar.

