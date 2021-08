Kringkastingssjefen forteller at han støtter beslutningen om å avpublisere episodene av «Japanese Ramm show». Foto: Terje Pedersen, NTB

NRK-sjef om «Japanese Ramm Show»: − Det jeg har lest har gjort inntrykk

Kringkastningssjef Thor Gjermund Eriksen støtter beslutningen om å fjerne episodene av «Japanese Ramm Show». Reaksjonene på programmet har gjort inntrykk, sier han.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

Forrige uke avpubliserte NRK episodene av «Japanese Ramm Show» etter at flere reagerte på programmet.

I ettertid har debatten rast, og mandag skrev VG at Kringkastningsrådet hadde mottatt 126 klager på statskanalens valg om å ta bort episodene.

– Sånne saker håndteres i redaktørlinjen. Jeg ble informert om beslutningen om å avpublisere, og støtter den, sier Thor Gjermund Eriksen til VG over telefonen.

Eriksen har akkurat kommet tilbake fra sommerskuta til NRK som har vært på Nordsjøen. Han har ikke uttalt seg om avpubliseringen før nå.

– Ulike meninger

– I NRK er det ulike meninger om dette, og akkurat nå har vi fått mer kjeft for å fjerne programmet, enn at programmet har vært støtende. Men jeg mener vi har godt av denne diskusjonen.

– Hensikten var å lage et hyggelig familieprogram. Det skulle ikke være noe skarp satire, men bare god stemning. Men redaksjonen mente de ikke nådde det målet, og besluttet dermed å avpublisere episodene. Jeg støtter den beslutningen, sier Eriksen.

Allerede i 2018 mottok NRK flere reaksjoner på «Korean Ramm Show» og sa i forrige uke sa de at de hadde tatt reaksjonene på alvor. Men flere mente publiseringen av «Japanese Ramm Show» viste at statskanalen ikke tok reaksjonene på alvor.

VG-journalist Xueqi Pang, som tidligere jobbet i NRK, skrev i en kommentar at «Japanese Ramm Show» ga henne deja vú.

– Tok dere lærdom av kritikken som kom i 2018?

– Jeg mener ikke denne debatten viser at noen har gjort noe galt for tre år siden. Det var også argumenter for og mot programmet som vi tok til oss da, og Xueqis tilbakemeldinger var ikke den eneste vi fikk da. Flere av kronikkene hos dere har gjort inntrykk, og jeg mener vi har godt av denne diskusjonen, sier Eriksen og legger til:

– Vi jobber hele tiden med å forberede oss, men det er ikke sånn at den kritikken som kom fram i 2018 var det eneste. Også i 2018 var det stemmer som var for og mot programmet. Noe av kritikken som kom da var at det var for lite mangfold blant programlederen i NRK, og det tok vi tak i. Både i sommerskuta og i reiseradioen har vi mer mangfold blant programlederne.

– Nå skal vi stå i det

– Vil dere ta en større gjennomgang av det som har skjedd for å ikke havne i denne situasjonen igjen?

– Vi tar alltid gjennomganger av saker som skaper debatt, og det er naturlig at vi debattere denne saken internt også. Jeg synes ikke saken er så skadelig og oppsiktsvekkende egentlig. Dette er en naturlig del av å være allmennkringkaster. Vi jobber hele tiden med å nå bredt, og selvsagt skal vårt innhold debatteres. Så sånn sett synes jeg denne saken har ført med seg noen gode debatter.

– Kommer dere til å republisere episodene?

– Nei, nå skal vi stå i det. Det er et tema som ikke egner seg for en svart-hvitt diskusjon. Det er gode argumenter fra begge sider, men debatten om å avpublisere og ikke avpublisere gir ikke nyanser i debatten, sier han.

Han understreker at denne diskusjonen ikke må føre til en trangere ramme for satire og humor som tørr å ta tak i vanskelige temaer.

– Det er ikke et mål for oss å publisere humor som alle er fornøyde med eller innhold som kun er kontroversielt.

Eriksen mener NRK har god kompetanse på mangfold, og burde bruke sine egne folk på feltet, uavhengig av avdelingene.

– Men hvor grensen går når det kommer til humor, det er umulig å vite på forhånd. Av og til lykkes man med det, og andre ganger lykkes vi ikke.

Han sier denne saken har gjort dem mer årvåken, men det vil foreløpig ikke bli noen nye rutiner i NRK.

– Det er en kontinuerlig diskusjon vi skal ha, men jeg tror ikke nye rutiner vil hjelpe med å styre unna enkeltsaker. Dette er en diskusjon vi skal ha med oss hele tiden. Det har vært mange gode synspunkter, men hovedsynspunktet fra redaksjonen er at prosessen ikke var god nok.