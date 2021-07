«Young Royals»-stjernene: – Uvirkelig Den svenske Netflix-serien blir hyllet verden over og hovedrollene sammenlignes med Even og Isak fra «Skam». Vi tok en prat med skuespillerne. Sveip videre Amanda Strand Askeland Av Publisert 28. juli, kl. 19:13 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Edvin Ryding (18) spiller hovedrollen prins Wilhelm som blir sendt på en internatskole. Der forelsker han seg i eleven Simon. Slå på lyd Neste side (3) Forrige side (1)

I serien får vi innblikk i hvordan prinsen må konfrontere egen seksualitet, samtidig som han må takle pliktene han har som kongelig. Vi følger også livene det til flere av studentene på skolen, blant annet Simons søster Sara. Neste side (4) Forrige side (2)

Nå tripper fansen mens de venter på svaret de alle lurer på: Blir det en sesong 2? Slå på lyd Neste side (5) Forrige side (3)

«Young Royals»-stjernene om suksessen: − Uvirkelig

PRINS: Edvin Ryding (18) spiller prinsen Wilhelm som blir sendt på internatskole etter et videoklipp av han i en slåsskamp på byen sprer seg på nettet. Foto: Robert Eldrim

Blir det mer «Young Royals»? Dette sier skuespillerne om fortsettelsen, suksessen og hvordan det var å spille inn de intime scenene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

1. juli var det premiere på det kongelige tenåringsdramaet «Young Royals» på Netflix. Siden da har serien sanket fans over hele verden, og skuespillerne har fått følgerskarer på sosiale medier som andre kan drømme om.

– Det var en jente fra Brasil som tatoverte en av replikkene mine på skulderen. Hun kontaktet meg og spurte om jeg kunne skrive det for hånd og sendte bilde, så hun kunne ha min håndskrift, forteller hovedrolleinnehaver Edvin Ryding (18).

Selv insisterte han på at hun brukte noen dager på å tenke gjennom det, men hun var skråsikker.

Så nå går det en jente i Brasil med ordene: «Alla människor är på låtsas. De är gjorda av metall», en replikk Ryding forteller at han improviserte.

Det var en sommerdag i juli i fjor at han fikk en telefon fra agenten sin om at han var ønsket til å spille rollen som prins Wilhelm.

– Jeg sto midt på sentralstasjonen i Stockholm og sprang rundt og hoppet som en gal, sier han til VG.

ROMANSE: I løpet av kort tid på internatet oppstår det en romanse mellom prins Wilhelm og Simon. Her fra en skrekkfilm-kveld. Foto: Johan Paulin

– Jeg skulle gjerne likt å se det opptaket fra overvåkningskameraet, skyter kollega Omar Rudberg (22) inn.

Sammenlignes med «Skam»

Rudberg spiller Simon, en tenåringsgutt fra arbeiderklassen som går på eliteinternatskolen Hillerska på dagtid. Han jobber hardt og står for det han mener.

– Da jeg leste historien om Simon, som er fanget i en verden av snobber og som begynner å date en prins, så var jeg helt bergtatt. Jeg måtte bare ha den rollen, sier han.

Skuespilleryrket er nytt for ham. I Sverige er han mest kjent som artist, både med sitt soloprosjekt med deltagelse i «Talang» og «Melodifestivalen», men også fra det tidligere boybandet FO&O.

Han synes det er stas at rollene deres blir sammenlignet med Isak og Even i «Skam».

– Da traileren til serien ble sluppet, gikk jeg inn og så på kommentarene og alle skrev «Skam» og «Skam-vibes». Og jeg ble så sykt glad fordi jeg elsker «Skam», sier Rudberg.

TV-ANMELDELSE: Dette synes VGs anmelder om serien

INTIME SCENER: I serien er flere av de unge skuespillerne med i intime scener, og fikk hjelp av en intimitetskoordinator. Rudberg (t.v.) forteller at det var som å lære en dans. Foto: Netflix

Hadde intimitetskoordinator på settet

– Det jeg har likt best med prosessen er at vi hele tiden har hatt et fokus på at Wilhelms problem ikke er at han tiltrukket av Simon, men at han er prins, forteller Ryding.

I serien er det også flere intime scener, som skuespillerne forteller har gått veldig fint å spille inn ettersom de har hatt med seg en intimitetskoordinator på settet.

– Man går gjennom alle bevegelser, lengde på bevegelsene og hver eneste detalj på forhånd, slik at man ikke trenger å være redd for at noen skal improvisere underveis, forteller Ryding.

– Det er nesten som en dans. En slags koreografi av nærhet, legger Rudberg til, og forteller at det vært en god opplevelse.

– Alle intimscenene har også blitt utrolig fine. Og det er jo takket være intimitetskoordinatoren, sier Frida Argento (21), som spiller Sara.

ASPERGER: Frida Argento (21), som spiller Sara som har Asperger og ADHD, forteller at hun blir rørt av tilbakemeldingene hun har fått. Hun selv har også Asperger. Foto: Netflix

Har selv Asperger

Sara, som er Simon sin søster, går også på skolen på dagtid. Hun trives best i stallen og har ikke så mange venner. Hun har også ADHD og Asperger. Frida selv har Aspergers og sier at hun har blitt veldig rørt av responsen.

– Hvis jeg som 13-åring hadde sett en karakter med Asperger, og så fått vite at også skuespilleren hadde det, så hadde det betydd kjempemye, forteller hun.

Håper på ny sesong

Alle tre sier at de ønsker å fortsette skuespillerkarrierene sine.

– I hvert fall hvis det blir en ny sesong, sier Rudberg.

På spørsmål om det blir en ny sesong ser alle tre hemmelighetsfulle ut.

– Vi vet ikke, men vi er veldig glade for at folk er så engasjerte og skriver at de ønsker det, men det er opp til Netflix, sier Ryding.

Netflix sier til VG at de ikke har noe informasjon om en ny sesong per nå.