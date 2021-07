Tilbake etter ni år – Å se settet igjen for første gang på ni år var en veldig rar opplevelse, forteller Miranda Cosgrove til VG. Fredag 30. juli har den nye versjonen av «iCarly» premiere på Paramount+ i Norge. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 30. juli, kl. 17:59 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Jeg gledet meg egentlig bare til å dra tilbake, men da jeg kom dit strømmet alle minnene på og det ble veldig emosjonelt. Neste side (3) Forrige side (1)

Før innspillingen av en mer voksen variant av «iCarly» forteller Cosgrove at skuespillerne var nervøse. Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

I tillegg til Cosgrove, i rollen som Carly , gjør blant annet Nathan Kress (Freddie) og Jerry Trainor (Spencer) comeback i serien. Slå på lyd Neste side (5) Forrige side (3)

Tvilte på «iCarly»-konseptet

Miranda Cosgrove sammenligner det å komme tilbake til «iCarly»-settet med å komme tilbake til et barndomshjem etter ni år. Men da serien først ble lansert, trodde ikke Cosgrove det skulle bli noen suksess.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ni år etter slutten på «iCarly», får vi et gjensyn med flere av de gamle karakterene i serien som gikk på Nickelodeon fra 2007 til 2012. Serien var blant de mest populære situasjonskomediene for barn over hele verden. I Norge kunne man blant annet serien på NRK Super.

– Carly er nå i midten av tyveårene, og må lære seg å stå på egne bein, forteller Cosgrove.

– I sesongen dater hun blant annet. Hun er ganske dårlig på å date, og havner på mange merkelige dates.

Cosgrove forteller at hun kan kjenne seg igjen i mye av Carly.

– Hun er veldig positiv, men hun er også litt klein. Det er ikke så ulikt meg i virkeligheten. Derfor var det ikke så vanskelig å komme tilbake inn i rollen.

2021: Når «iCarly» er tilbake er Carly blitt voksen, og internett er totalt forandret fra sist vi møtte henne. Foto: Lisa Rose / PARAMOUNT+

– Hvordan forberedte du deg på å gå inn i rollen igjen, etter alle disse årene?

– Noe av det viktigste jeg gjorde var å se en hel haug med episoder fra originalen. Jeg hadde jo ikke sett det på mange år.

Cosgrove forteller at særlig de første sesongene var rart å se på nytt.

– Jeg var jo bare tretten år da vi spilte de inn. Noen av episodene husker jeg veldig lite av. Når jeg så på føltes det litt som å bare være en seer som koser seg med showet.

Å se episodene på nytt ble viktig for å huske alle trekkene ved Carly, forteller Cosgrove.

Tvilte på konseptet

Originalserien handlet om Carly og vennene Sam og Freddie, som sammen lager et webshow fra loftsleiligheten til Carly og broren Spencer.

– Jeg husker da jeg ble fortalt konseptet første gangen lurte jeg veldig på hva et webshow egentlig var. Jeg tenkte «kommer folk til å like dette?», sier Cosgrove.

Men da serien kom i gang ble den en stor suksess.

– Det var samtidig som ungdom begynte å lage sine egne youtubekanaler. På mange måter tror jeg «iCarly» ledet an en bølge av barn som skapte eget innhold til egne kanaler.

FRA INNSPILLING: I en ny versjon av «iCarly» får vi møte nye og gamle venner av Carly. Foto: Lisa Rose / PARAMOUNT+

Mye har skjedd på internett siden den gang.

– Vi har mye mer å jobbe med nå. Alle lager jo kreativt innhold på nettet i 2021. Vi lagde for eksempel en hel episode om memes, og hvordan de kan ta helt av og få sitt eget liv på internett. Det var veldig gøy.

– Hvordan var det for deg å spille Carly samtidig som du ble mer og mer voksen selv?

– Jeg var tretten år da vi startet å filme, og tyve mot slutten. I løpet av den perioden hadde jeg alle mine «firsts». Mitt første kyss, og så videre. Å komme tilbake minner meg veldig om alle de tingene.

Miranda Cosgrove sammenligner det å komme tilbake med å komme tilbake til et barndomshjem etter ni år.

– Å ta tilbake showet føltes veldig overveldende i starten. Vi var redd for å ødelegge noens minner fra originalen. Men samtidig: Originalen vil jo alltid finnes. Hvem som helst kan gå tilbake og se på den når de vil.

– Nå har vi laget en slags videreføring av originalen, hvor vi kan utforske karakterene som voksne og dermed leke oss med litt andre fortellinger enn vi kunne sist.

Håper på flere gjensyn

Nylig ble det bekreftet at det kommer en sesong 2 av den nye «iCarly»-varianten.

– Hva kan vi glede oss til videre i «iCarly»-universet?

– Noe av det jeg liker best selv er å bringe tilbake folk fra originalen. Vi fikk tilbake mange i den første sesongen, og jeg håper vi kan få tilbake enda flere i den neste.

Cosgrove trekker fram karakterer som dørmannen Lewbert, og T-Bo fra smoothie-stedet «Groovy Smoothie».

– Også håper jeg vi får se mer av Freddies mor, legger Cosgrove til.

COMEBACK: Nathan Kress, Miranda Cosgrove og Jerry Trainor er tilbake i nye «iCarly». Foto: Lisa Rose / PARAMOUNT+

– Siden sist vi så «iCarly» har jo også fansen blitt eldre. Hva håper du de får ut av iCarly nå?

– Da vi startet dette prosjektet ble vi enige, Nathan (Freddie), Jerry (Spencer) og jeg, om at det viktigste for oss er at kjernen av fansen – de som virkelig elsket «iCarly» som barn – synes det er gøy med et gjensyn.

– Jeg håper det kan minne dem om da de var unge, slik det har gjort for oss.