KLAR: Eks-skihopper Bjørn Einar Romøren er med som deltager i neste sesong av «Mesternes mester». - En personlig seier for meg, sier den tidligere kreftpasienten. Foto: Jil Yngland, VG

Bjørn Einar Romøren var alvorlig kreftsyk – nå kan han bli «Mesternes mester»

Den tidligere skihopperen Bjørn Einar Romøren er en av deltagerne i neste sesong av «Mesternes mester». – Dette er en personlig seier for meg. For et og et halvt år siden hadde jeg kroppen full av cellegift.

Av Jørn Pettersen og Jil Yngland (foto)

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det sier Bjørn Einar Romøren (40) til VG.

– Det er jo ikke akkurat det beste utgangspunktet, fortsetter han.

I juli 2019 ble det kjent at Bjørn Einar Romøren hadde kreft, en ondartet svulst i hoften. I mars året etter kunne han gledestrålende fortelle at «nesten et år med cellegift er ferdig, og legene sier at giften og strålingen har fungert».

– Det er ikke bare en personlig seier for meg å være med i «Mesternes mester». Det er også viktig for meg å vise alle andre som har vært der jeg har vært at det går an å komme seg opp og frem igjen etter en slik runde, sier Romøren.

Han understreker at det ikke er det viktigste å vinne «Mesternes mester».

Bjørn Einar Romøren, hopp Debuterte i verdenscupen 2001 og vant NM kort etter. Har 8 individuelle verdenscupseire 2003- 2009, vant NM i stor bakke i 2001 og 2006 og i normalbakke i 2006 og 2010. I årene 2004-2010 vant han 2 VM-gull, et VM-sølv og en VM-bronse i skiflyging lag. Han var med på å vinne OL-bronse for lag i 2006, VM-sølv for lag normalbakke i Oslo 2011 og VM-bronse for lag i 2003 og 2005. I 2005 satte han lengderekord med 239 m i Planica, en verdensrekord som sto til 2011. La opp i 2014. Vis mer

– Det handler om å ha energi til å leve et godt liv etterpå. Det vet jeg det er mange som sliter med, fortsetter Romøren, som gikk til behandling på Radiumhospitalet i over et halvt år.

Han legger ikke skjul på at han grugleder seg til å være med i den populære TV-serien.

– Lista over konkurranser jeg ikke bare ser frem til er lang, men jeg håper at jeg klarer å bite fra meg i noen av konkurransene. Jeg må jo tro jeg er frisk og som med alt annet er det bare å kline til. Strengt tatt er jeg mer redd for telle- og regneoppgaven enn 90 grader’n. Tenk så flaut å ikke klare å legge sammen to og to. Men da får jeg heller dra kreft-kortet, sier en lattermild Romøren.

KLARE FOR KAMP: Torsdag kveld møttes årets «Mesternes mester»-deltagere for første gang: Fra venstre: Anja Hammerseng-Edin, Ida Njåtun, Nadya Khamitskaya Andersen, Lars Bohinen, Bjørn Einar Romøren, Nils Jakob Hoff, Tommy Rustad, Øystein Pettersen, Madelene Rubinstein, Linn-Kristin Riegelhuth Koren. Foto: Alice Asplund, Nordisk Film TV

Dette er konkurrentene Bjørn Einar Romøren (40) møter når han reiser til Lillesand og Kristiansand i midten av juni for å konkurrere om hvem som skal bli «Mesternes mester» 2022.

Øystein «Pølsa» Pettersen (38), langrenn. Tok OL-gull i lagsprint i Vancouver 2010 sammen med Petter Northug. Har vært på pallen 8 ganger i verdenscupen, alle i sprint, og har 5 NM-medaljer.

Lars Bohinen (51), fotball. Var sentral på landslaget i storhetstiden til «Drillos», med til sammen 10 mål på totalt 49 A-

landslagskamper fra 1989 til 1999.

VERDIFULL: I EM 2012 ble Anja Hammerseng-Edin kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller. Foto: Krister Sørbø

Anja Hammerseng-Edin (38), håndball. Spilte 59 landskamper og scoret 143 landslagsmål 2006-2014, med blant annet VM-bronse (2009) og EM-sølv (2012) som resultat.

Nils Jakob Hoff (36), roing. Vant 8 NM og 5 nordiske mesterskap som junior. Gikk senere over til dobbeltsculler og vant sammen med Kjetil Borch EM-bronse i både 2012 og 2013 og 2 verdenscupseire.

SKAL VI DANSE: Som profesjonell danser har Nadya vært med i ni sesonger fram til 2019 og tok fire seiere og to 2.-plasser med sine dansepartnere. Foto: Ola Vatn / VG

Nadya Khamitskaya Andersen (38), dans. Ble hviterussisk mester 9 ganger og gikk som første hviterusser noensinne til finalen i junior-VM i 1997. Som 17-åring kom hun til Norge i 2000 for å satse på dansen og havnet etter hvert i norgeseliten.

Ida Njåtun (30), skøyter. Tok NM-gull på 1500 meter 10 sesonger på rad 2011–2021. Til sammen har hun tatt 25 NM-gull på enkeltdistanser og 6 NM allround-gull. siden 2006. I 2015 tok hun bronse i allround-VM i Calgary etter å ha knust verdenseliten.

VERDENS BESTE: Linn-Kristin Riegelhuth Koren ble i 2008 kåret til verdens beste håndballspiller. Foto: Bjørn S. Delebekk

Linn-Kristin Riegelhuth Koren (36), håndball. En av Norges aller mest meritterte håndballspillere gjennom tidene, med 279 kamper og 971 mål for landslaget. Var med på å vinne 2 OL-gull (2008 og 2012) og 1 OL-bronse (2016), VM-gull 2011 og 5 gull og 1 sølv i EM 2004–2014.

Madelene Rubinstein (26), judo. Drev med alle kampsportidretter fra 4-årsalder. Hun er 4 ganger nordisk mester, har 21 NM-titler (hvorav 10 somsenior) og 3 kongepokaler. Satset på OL i 2020, men da det ble utsatt valgte hun å operere en skadet skulder og bestemte seg for å legge opp.

Tommy Rustad (52), bilsport. Startet karrieren med gokart i 1984 og gikk over til standardbil som 18-åring, kjørte etter hvert i

mange ulike bilsportgrener og klasser. Har kjørt 567 løp i inn- og utland med 9 ulike bilmerker og vunnet 124 av dem, med EM-tittelen i rallycross 2015 som et av høydepunktene.

– Det er en skikkelig spennende liste, med en del deltagere jeg har møtt før og andre jeg gleder meg til å bli kjent med, sier den nye programlederen og fjorårets vinner Aksel Lund Svindal om årets cast.

HEIER PÅ PAPPA: Oda (9) heier på pappa og fotballtreneren hennes, Øystein «Pølsa» Pettersen, når han nå får en ny mulighet i «Mesternes mester». Foto: Jørn Pettersen/VG

En annen av deltagerne som ikke bare gleder seg er Øystein «Pølsa» Pettersen. I forrige sesong ble han slått ut allerede i første program. Men nå får han en ny og historisk mulighet til å prøve seg igjen. Men den tidligere langrennsløperen måtte ta betenkningstid før han takket ja.

– Ja, jeg trengte det. Helt ærlig jeg kjente på frykten og forfengeligheten for at jeg kan ryke ut først igjen. Ikke bare var jeg første mann til å ryke ut i forrige sesong, jeg satte ny rekord i å ryke ut først. Men samtidig hvem er jeg som får en ny sjanse – og hvem er jeg til å skulle si nei til en ny sjanse, sier Øystein «Pølsa» Pettersen til VG.

Han forteller at familien hadde ikke så mye imot at han skulle være med enda en gang.

– Tvert imot, men det er jo ikke de som risikerer å ryke ut først. Men jeg ble både overrasket og rørt over alle meldingene jeg fikk da jeg røk ut forrige gang. Nå gleder jeg meg veldig til å bli kjent med de nye deltagerne. Det er mange med egenskaper og historier jeg har lyst til å vite mer om og lære av, sier Øystein Pettersen.

Fjorårets vinner, Aksel Lund Svindal har som kjent overtatt som ny programleder etter Dag Erik Pedersen.

– Jeg stiller store krav til meg selv, men jeg tror dette skal bli gøy, sier Aksel Lund Svindal til VG.

Han er både spent og klar for å komme i gang med innspillingen og programlederrollen om et par uker.

– Jeg tenker at det er viktig å ha et målbevisst forhold til hva du skal oppnå og hvordan du skal oppnå det. Det har vært mye planlegging og forberedelser, og jeg har lært masse av det erfarne apparatet i «Mesternes mester»-produksjonen. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, sier Aksel Lund Svindal.

STERKT KONSEPT: Det som er viktig er hvordan denne gruppen spiller sammen og med så mange ljoviale og flinke folk tenker jeg det kommer til å gå fint, sier Marianne Massaui Foto: Monica Jenssen

Ekspert og TV-sjef Marianne Massaui i MediaCom mener at «Mesternes mester» er et konsept som er utrolig sterkt i seg selv.

– Det vil alltid være utøvere som er ukjente for noen. Men det som er viktig er hvordan denne gruppen spiller sammen og med så mange joviale og flinke folk tenker jeg det kommer til å gå fint. Dessuten tror jeg folk er nysgjerrige på å se hvordan Aksel Lund Svindal fungerer som programleder, hvordan han gjør seg i en helt ny stol, sier Marianne Massaui til VG.