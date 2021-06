ANKLAGET: Drake Bell er kjent fra den en gang så populære barne-TV-serien «Drake and Josh». Foto: Richard Shotwell / Invision

Tidligere barne-TV-stjerne i retten

Den tidligere barne-TV-stjernen Drake Bell møtte denne uken i retten i Cleveland i USA, blant annet anklaget for å sette barn i fare.

Av Jørn Pettersen

Publisert:

Det er nyhetsbyrået AP og en rekke andre amerikanske medier som melder dette.

Bell som er kjent fra det en gang så populære Nickelodeon barne-TV-serien «Drake & Josh», sa seg ikke skyldig. Serien gikk på TV i årene 2004 til 2007. Det ble også laget tre TV-filmer med Bell og Josh Peck i hovedrollene.

Utgangspunktet for at det nå reises sak mot Bell, er at han over flere år skal ha «utviklet et forhold» via nettet til em mindreårig jente. Ifølge rettsdokumentene skal denne kontakten tidvis hatt seksuelle undertoner.

TV-STJERNER: «Drake & Josh» fra storhetstiden i 2008. Drake til venstre. Josh Peck til høyre. Foto: Gus Ruelas / AP

Da de to møttes første gang på en konsert han hadde i Ohio i 2017, var jenta bare 15 år. Bell må møte i retten i igjen 23. juni.

– Alle fakta i saken vil bli lagt frem da, sier Bells advokat, Ian Friedman.

Anklagene om at Bell skal ha satt et barn i fare relaterer seg til møtet i forbindelse med konserten i 2017 hvor Bell ikke var sitt ansvar bevisst og satte offeret i fare for å bli utsatt for skade. Bell måtte stille en garanti på 2500 dollar, i underkant av 22.000 norske kroner, og ble pålagt å ikke ta kontakt med offeret før partene møtes i retten igjen.