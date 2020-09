TV-FRUE: Teddi mellencamp på en TV-galla i november i fjor. Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Skuffet TV-frue må forlate «The Real Housewives of Beverly Hills»

Teddi Mellenkamp (39) får ikke fortsette i realityserien.

Nå nettopp

To uker etter at det ble kjent at Denise Richards (49) frivillig slutter i «The Real Housewives of Beverly Hills», kommer nyheten om at en av hennes kolleger må gå mot sin vilje.

Mellencamp bekrefter på Instagram at hun ikke dukker opp i neste sesong.

«Jeg trekker meg inn i skyggen igjen», skriver 39-åringen under en video-selfie, der hun forteller at hun nylig fant ut at kontrakten med TV-produksjonen ikke blir fornyet,

– Jeg kunne selvsagt gi dere standardfrasen om at «vi har i fellesskap kommet frem til at dette er det beste», men jeg skal ikke det. Det er ikke sånn jeg er, lyder det fra realitykjendisen.

EKTEPAR: Edwin Arroyave og Teddi Mellencamp på en premiere i Hollywood i fjor vår. Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også Denise Richards slutter i «The Real Housewives of Beverly Hills»

Hun innrømmer at det er veldig trist å slutte etter tre år i staben.

– Det føles nesten som et kjærlighetsbrudd. Man knytter jo så sterke bånd til de andre deltagerne og crewet. Jeg har fått oppleve ting som jeg nok aldri får oppleve igjen. Men nå ser jeg fremover og fokuserer på familie og venner, sier hun og legger til at hun nok har spennende ting foran seg.

– Takk for at dere blir med på reisen videre, sier Mellencamp til sine 954.000 følgere.

les også Kelly Clarkson om bruddet: – Så det ikke komme

Med i videoklippet er datteren Dove på et halvt år. Mellencamp har tre barn med forretnings-ektmannen Edwin Arroyave (43).

Mellencamp har sørget for mye kontrovers underveis i serien. Ikke minst har hun høstet kritikk for sitt slankeprogram, som mange mener er usunt.

I Norge sendes «The Real Housewives of Beverly Hills» på TV3 og TV 2 Sumo. Serien har gått på lufta siden 2010, og den kommende sesongen er den 11. i rekken.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 23.09.20 kl. 10:27

Les også

Mer om Reality-TV Hollywood Instagram