DRESSMANN: Chris Rock er grå i barten og ser ut som han selger klær for herrer i samme situasjon. Foto: HBO

TV-anmeldelse «Fargo», sesong 4: Vill stillstand

Noe stagnert. Fortsatt smartere og stiligere enn det meste annet der ute.

Nå nettopp

Fargo, sesong 4

Amerikansk dramaserie i 11 deler

Skapt av Noah Hawley

Med: Chris Rock, Jessie Buckley, Jason Schwartzman

Premiere på HBO Nordic mandag 28. september.

Nye episoder mandager.

«Fargo» har litt å bevise etter at tredjesesongen med Ewan McGregor ikke landet like lovende som starten. I så måte er det et interessant trekk av serieskaper Noah Hawley å flytte handlingen ut av Minnesota og Dakota.

Fargo er som kjent ikke en by, men en tilstand i noens sjel.

I Kansas City, Missouri, har kriminelle familier kjempet for å styre undergrunnen fram til vi trer inn i handlingen i 1950. I toppen er familien Fadda, frontet av Josto (Jason Schwartzman). På den andre siden familien Cannon, anført av Loy (Chris Rock).

Begge slekter flotter seg med enorme biler og nesten like store hatter. Terrorbalansen holdes greit fram til Gaetano (Salvatore Esposito fra Gomorrah) kommer over fra «gamlelandet» Italia og utfordrer Jostos posisjon.

Litt utenfor dette finner vi observatøren Ethelrida (E’myri Crutchfield), en slags blanding av Roald Dahls Matilda og Claire Fisher i «Six Feet Under». Foreldrene driver et begravelsesbyrå, men sliter med økonomien.

Ethelrida (E’myri Crutchfield) bor i et enormt hus, men gjør likevel leksene på kjøkkenbordet. Foto: HBO

En sykepleier fra Minnesota, Oraetta Mayflower (Jessie Buckley) er den nærmeste geografiske koblingen til «Fargo». Hun har en interessant tilnærming til substanser, og snakker som et oppkok av Shakespeare-sonater og Kendrick Lamar.

Andre eksentrikere: Timothy Olyphant sin filosofisk anlagte politietterforsker Dick «Deafy» Wickware er like deler Olyphants «Justified»-rolle og Ben Horne fra «Twin Peaks». Samt Loy Cannons høyre hånd, Doctor Senator, spilt av den alltid strålende Glynn Turman («The Wire»). Ja, og indiefiolinist Andrew Bird har også fått en rolle.

Nydelige karakterer alle sammen. Det hjelper i en fortelling som føles litt for kjent og trygg, selv om den bevisst søker nye retninger. Ikke bare i at dette er et «Fargo» relativt fritt for snø.

Chris Rock har høyt hår, merkelig bart og framstår mye eldre enn han noen gang har vært. Fra øyeblikket han trer inn på skjermen, ser man at han er i sitt livs rolle. Jason Schwartzman er mest sint og lett-manipulerbar. Alle hans scener virker som en Wes Anderson-stilstudie.

IKKE REKLAME: Josto (Jason Schwartzman) ser ut som han er med i fotoshoot for stilig bruk av tobakk, men er altså bare seg selv nok, nok en gang. Foto: HBO

Det hele er nok en gang så lekkert filmet, at man tildels kan mistenke selveste Anderson for å stå bak. I likhet med følelsen av deja vu, siden serien mer og mer har blitt en passe avansert assosiasjonslek. Er for eksempel korrekt bruk av slaktepistol en referanse til Coen-filmen «No Country For Old Men», eller er det bare en tilfeldighet?

Fortellingen i de fire episodene VG har fått se føles til tider like mye som en Tarantino-pastisj, som noe som hører hjemme i det utvidete Fargo-universet. Summen av inspirasjonene er hjemmekjære og gjenkjennelige. Tempo og fortelling har likevel et anslag av repetisjon over seg.

Urettferdig? Javisst. Tross alt er dette mer enn mørk nok TV-underholdning. I alle fall inn i akkurat denne høsten.

Anmelderen har fått se fire av elleve episoder

Publisert: 28.09.20 kl. 20:49

