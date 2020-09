I KULISSENE: «Mesternes mester» 2021 er under innspilling i Arendal med programleder Dag Erik Pedersen Foto: Helene Amlie/NRK

Vakter vokter «Mesternes mester»-hemmeligheten

Hvem som blir «Mesternes mester» 2021 avgjøres i Arendal nå i september. Sperrebånd og vakter skal sørge for at hvem som går ut og hvem som til slutt vinner konkurransen forblir så hemmelig som mulig.

For første gang i «Mesternes mesters» historie blir den populære TV-konkurransen spilt inn i Norge – og nå er innspillingen i full gang i Arendal-område. Dermed må de også ha med vakter som passer på at nysgjerrige ikke blir for nærgående.

– Vi har en avtale med Arendal kommune og andre grunneiere om at vi kan gjøre TV-innspilling i aktuelle områder. Da stenger vi av områdene både med vakter og noen ganger med sperrebånd, sier prosjektredaktør Pia Basberg til VG.

Hun forteller at antall vakter som brukes på de forskjellige innspillingsstedene varierer.

– Vi bruker jo også vakter av sikkerhetshensyn til deltagerne. Torsdag var vi ute i Arendal by og gjorde opptak, da hadde vi med oss syv vakter. Dagen før hadde vi med oss ti vakter, men vi snakker ikke om profesjonelle sikkerhetsvakter, sier Pia Basberg.

BÅTTUR: Noen av deltagerne i «Mesternes mester» i havnen i Arendal etter båttur: Fra venstre: Linda Medalen, Aksel Lund Svindal, Johann Olav Koss, Øystein Pettersen og Håvard Tvedten. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen/NRK

Som vanlig blir ikke «Mesternes mester» sendt på NRK1 før fra begynnelsen av januar neste år. Tidligere denne uken ankom årets ti deltagere: Håvard Tvedten, Linda Medalen, Anne Margrethe Hausken Nordberg, Cecilie Leganger, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Øystein Pettersen, Johann Olav Koss og Synnøve Solemdal til Arendal.

– Folk er nysgjerrige og vi har hatt tilskuere – særlig den første dagen. De tok bilder også, men vi har oppfordret folk til å ikke publisere bildene i sosiale medier. Vi kan jo ikke bestemme noe, men håper at folk ikke synes det er noe morsomt å få vite hvordan det går før «Mesternes mester» kommer på TV, sier Basberg.

GODT I GANG: Disse skal kjempe om å bli Mesternes mester 2021. F.v. Håvard Tvedten, Linda Medalen, Anne Margrethe Hausken Nordberg, Cecilie Leganger, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Øystein Pettersen, Johann Olav Koss og Synnøve Solemdal. Innspillingen foregår nå i området rundt Arendal. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen/NRK

– Vi er blitt tatt godt tatt imot her i Arendal. Men vi merker at det er mange som har lyst til å komme inn på settet og se hvem som vinner. Vi satser på forståelse og en positiv kommunikasjon med folk, sier programleder Dag Erik Pedersen til VG.

Vanligvis når «Mesternes mester» blir spilt inn i utlandet er det slik at de som taper nattesten og må forlate konkurransen, flytter ut av huset og inn på et deltagerhotell i nærheten. Samtidig får de muligheten til reise rundt, bade, gå ut og spise om kvelden. Men det går ikke denne gangen.

– De som blir slått ut av konkurransen flytter inn i et eget hus som ligger veldig skjermet til. Der må de være til finaledagen. De får ikke lov til å gå i butikken eller bevege seg fritt rundt i Arendal-området, forteller Basberg.

Før deltagerne kom til Arendal tidligere denne uken, hadde alle sammen sittet i ti dagers hjemmekarantene.

– Det er en viktig del av «Mesternes mester» at deltagerne skal være tett på hverandre under innspillingen. Derfor er det viktig at de alle sammen har sittet ti dager i hjemmekarantene før innspillingen starter. De er som i sin egen familie når de er i deltagerhuset. De er tett på hverandre og de skal for eksempel kunne gi hverandre klemmer. De skal også være ubeskyttet når de er sammen, sa Basberg til VG forrige uke.

Publisert: 12.09.20 kl. 03:06