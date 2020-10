TO TOMLER OPP: Sacha Baron Cohen som Borat i «Borat påfølgende film». Foto: Amazon Studios

Filmanmeldelse «Borat påfølgende film»: «Åherreguuud!»-humoren lever

Borat vs. «McDonald Trump»: 1-0.

KOMEDIE

«Borat påfølgende film» («Borat Subsequent Movie: Delivery of Prodigous Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan»)

Premiere fredag 23. oktober på Amazon Prime

USA. 15 år. Regi: Jason Woliner

Med: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova

Én gang har det skjedd at undertegnede bokstavelig talt falt ut av et kinosete under et latteranfall. Det var da jeg så «Borat» på en kino i London for 14 år siden. Jeg husker ikke hvilken scene det var som forårsaket dette tapet av verdighet. Jeg var, om sannheten skal frem, ganske full.

Sacha Baron Cohens kreasjon ble raskt et fenomen i kulturen: En ravende antisemittisk «journalist» fra det angivelig ekstremt bakstreverske Kasakhstan, sluppet løs blant like bakstreverske amerikanere. Så allestedsnærværende ble Borat, at man like raskt gikk ganske lei. Den ukurante dressen! Den irrgrønne badedrakten! Ordet «sexytime»!

KJENDISLIVETS FARER: Sacha Baron Cohen blir plaget av fans på gaten i «Borat påfølgende film». Foto: Amazon Studios

Jeg har ikke sett filmen siden, og aner ikke hvordan den står seg. Jeg hadde heller ikke regnet med at Baron Cohen kom til å gjenopplive karakteren. Men hei. Det er skjedd mye rart i USA siden forrige gang. Ikke minst de siste fire årene.

Borat hugger stein i en gulagleir idet «Borat påfølgende film» tar til, ære- og rettsløs etter å ha brakt skam på sitt land. Likevel er han snart ombord på en båt med destinasjon USA. Oppdrag: Å overrekke en ape, Johnny the Monkey – Kasakhstans kulturminister og mest kjente pornostjerne – til visepresident Michael «Mike» Pence, Nord-Amerikas fremste «ladies’ man». Så uimotståelig for kvinner at han ikke kan være alene i et rom sammen med dem.

HVEM ER DENNE KAREN MED «FAT SUIT» OG MASKE PÅ: Sacha Baron Cohen slenger Maria Bakalova over ryggen i «Borat påfølgende film». Foto: Amazon Studios

Dynamikken er den samme som i den forrige filmen. Etter en forrykende introduksjon der de verbale og visuelle vitsene (på Kasakhstans bekostning) kommer tett, er det pinlighetshumoren, fanget med skjult kamera, som tar over når Borat omsider når det forjettede land og dets folk.

Denne gangen har han dessuten en nisse på lasset: Den 15 år gamle datteren Tutar (Bakalova). Borat plasserer henne sporenstreks i et bur. Det er langt fra like gyldent som Melania Trumps. Men alle må begynne et sted.

«SOUTHERN HOSPITALITY»: Maria Bakalova og Sacha Baron Cohen på ball i Georgia i «Borat påfølgende film». Det ender ikke godt. Foto: Amazon Studios

Texas er første offer, etterfulgt av Georgia. De får en umælende konditor til å skrive en antisemittisk hilsen på en sjokoladekake. Borat entrer en republikansk kongress iført fullt Ku Klux Klan-kostyme. Senere snakker han med noen gamle damer i en synagoge iført verdens minst subtile «jødekostyme». «Veldig fint vær vi kontrollerer», sier han.

«COUNTRY STEVE»: Sacha Baron Cohen – «deep undercover» som countrysanger i «Borat påfølgende film». Foto: Amazon Studios

Det er mye mer, som jeg ikke skal spoile her. Noen stikkord bare: Menstruasjon. Abort. Tom Hanks. Countrymusikk og smittevernsmotstandere. Som mange allerede vil fått med seg: Rudy Giuliani. Én gang tenkte jeg: «Vær så snill og ikke gjør det». Og akkurat dét gjorde de heldigvis ikke.

Baron Cohen og Bakalova spiller knallhardt og kynisk på amerikanernes overflatiske vennlighet og serviceinnstilling. Belønningen er at stakkarene blir fullstendig avkledd – latterliggjort for en hel verden. Det er tøff medisin, og det er ikke vanskelig å finne etiske problemstillinger ved fremgangsmåten. Amerikanerne slipper Borat og Tutur inn i sine hjem. Borat og Tutur pisser på gjestfriheten deres.

LURT!: Rudy Giuliani er også med i «Borat påfølgende film». Helt ufrivillig, får vi tro. Foto: Thomas Nilsson

Det hadde vært ille, og helt umulig å se på, om det ikke hadde vært for formålet: Å bekjempe fordommer, rasisme, sexisme og idiotisk overtro, gammel som ny. Slår han inn åpne dører? Vel, de er åpenbart ikke åpne for alle. Kritiske røster vil påpeke at også Baron Cohen er rasistisk – mot kasakhstanere. De vil ha et poeng. Men det går ikke an å lage satire uten å knuse noen egg.

«Borat påfølgende film» har sine longører, da man blir sittende og lure på hvem som er sånn noenlunde med på spøken og ikke. Mitt tips er at de to redneckene og Tutars barnevakt vet hva de er med på. Rudy Giuliani vet det definitivt ikke.

VARMNE ØYEBLIKK MELLOM FAR OG DATTER: MAria Balakova og Sacha Baron Cohen i «Borat påfølgende film». Foto: Amazon Studios

Baron Cohens progressive slapstickhumor – sjokkerende og ubehagelig som den ofte er – passer godt inn i en tid med steile fronter og et åndssvakt debattklima. Bulgarske Bakalova er et funn, minst like dødsforaktende uredd som ham.

Jeg lo – høyt og mange ganger. Plasserte hånden over munnen og gispet «å fy faen!». Falt ikke ut av stolen. Men det kan ha vært fordi jeg lå på en sofa og var klink edru.

Publisert: 23.10.20 kl. 15:41

