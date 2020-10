LOV Å VÆRE BLID: Else Kåss Furuseth kan se tilbake på et svært begivenhetsrikt og økonomisk vellykket år i 2019. Foto: Helge Mikalsen

Elses beste år - doblet nesten overskuddet

2019 ble det beste økonomiske året for Else Kåss Furuseth (40) noensinne.

Det viser regnskapstall fra Brønnøysundregistrene. Selskapet til den populære komikeren, forfatteren og programlederen – nå senest med «Kåss til kvelds» på NRK – hadde en rekordomsetning på 5, 9 millioner kroner i 2019, mot 3, 7 millioner året før.

Overskuddet ble deretter; 4,2 millioner mot 2,2 millioner i 2018.

Hverken Else Kåss Furuseth eller hennes far og styreleder i datterens selskap, Kristian Furuseth, har besvart VGs henvendelser om en kommentar til tallene, som for øvrig viser at far og datter driver et selskap med bunnsolid økonomi der egenkapitalen nå nærmer seg ni millioner kroner.

Dette gjør også at Else Kåss Furuseth – som eier alle aksjer i sitt eget selskap – kunne bevilge seg et utbytte på en drøy million kroner og en lønn på rett over 700.000 kroner.

I 2018 hadde Else Kåss Furuseth stor suksess med blant annet forestillingen «Gratulerer», som er en oppfølger av «Kondolerer» der hun tar for seg moren og brorens selvmord. For TV-versjonen, «Else; om selvmord», stakk hun av med Gullruten i 2019 som beste programleder – en pris hun for øvrig også vant tidligere i år for «Else; om barn».

Hun ble også tildelt Åpenhetsprisen i 2018 for sin uredde innstilling til tabubelagte temaer. Samme år ga Else Kåss Furuseth i tillegg ut boken «Else går til psykolog».

I sommer var hun nok en gang aktuell som programleder i NRKs «Reiseradioen» sammen med søsteren Cecilie Ramona Kåss Furuseth.

Publisert: 07.10.20 kl. 10:23